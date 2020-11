Finnentrop: Firmenfahrzeug und teures Werkzeug gestohlen

Rönkhausen. Mehr als 50.000 Euro beträgt der Sachschaden eines Einbruchs in Rönkhausen. Unbekannte ließen einen Ford Transit und teures Werkzeug mitgehen.

Am Montagmorgen, 23. November, gegen 5.40 Uhr meldete ein Mitarbeiter einer Firma in der Bahnhofsstraße in Finnentrop-Rönkhausen einen Einbruch. Nach ersten Ermittlungen schlugen Unbekannte ein Fenster ein, gelangten so in die Räume der Firma und entwendeten einen Ford Transit sowie verschiedenes Werkzeug, unter anderem hochwertige Kettensägen und Freischneider.

Weißer Transporter mit HSK-Kennzeichen

Das Fahrzeug ist weiß mit einem Schriftzug und einem Kennzeichen aus dem Hochsauerlandkreis. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und übernahm die Ermittlungen. Der Wert der Beute liegt im fünfstelligen Eurobereich. Zudem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.