Finnentrop: Das ist das Kultur-Programm für neue Spielzeit

Finnentrop. Trotz Corona hat die Kulturgemeinde Finnentrop ein neues Programm zusammengestellt. Los geht es am 24. September mit Comedy.

Eine warme Jacke sollten die Besucher des neuen Programms der Kulturgemeinde Finnentrop auf jeden Fall mitbringen. „Wir müssen regelmäßig in den Pausen lüften“, so die Vorsitzende Tanja Nennstiel. „Da kann es schon mal kühl werden. Immerhin ist es Herbst und Winter.“ In Zeiten von Corona gehört ein Hygienekonzept zur Grundvoraussetzung und dazu gehört regelmäßiges Lüften. Ansonsten dürfen Veranstaltungen nicht angeboten werden.

Für die Kulturgemeinde war es ein Kraftakt, das 55. Programm auf die Beine zu stellen. „Unsere Sponsoren haben uns zum Glück nicht die Mittel gekürzt“, freut sich Josef Wurm, stellvertretender Vorsitzender. „Lange war nicht klar, ob wir ein Programm wie gewohnt anbieten können“, ergänzt Geschäftsführerin Dr. Elke Drepper-Cramer. „Die unsichere Entwicklung der Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass wir die tatsächliche Präsentation des Programms erst nun vollziehen.

Mehrfache Lockerungen im Rahmen der Corona-Schutzverordnung sorgen aber inzwischen dafür, dass wieder Veranstaltungen mit bis zu 299 Gästen unter Beachtung eines Hygieneschutzkonzeptes stattfinden dürfen. Unsere Besucher können davon ausgehen, dass wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu minimieren.“

Maskenpflicht gilt bis zum Platz

Bei den Abonnenten ist der Name und Sitzplatz hinterlegt. Wer seine Karte überträgt, muss die neuen Kontaktdaten angeben. Beim Vorverkauf werden ebenfalls die Personalien aufgenommen und feste Sitzplätze zugeordnet, um eventuelle Infektionsketten nachvollziehen zu können. „Wer zu unseren Veranstaltungen kommt, muss natürlich bis zum Platz eine Maske tragen. Die Vorstellung selber kann ohne Mund-Nasenschutz genossen werden. In den Pausen sollte man möglichst am Platz bleiben. Speisen und Getränke werden nicht angeboten“, erläutert Tanja Nennstiel die Maßnahmen. „Innerhalb der Warteschlangen ist ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Besuchern einzuhalten.“

Außerdem wurde in diesem Jahr das Programm gekürzt. So wurde auf das Open-Air-Konzert im Bamenohler Schlosspark zum Auftakt der Saison verzichtet. „Das Konzert der Coverband ,Remode – The Music of Depeche Mode’ wurde daher auf den 14. August 2021 verschoben“, so Tanja Nennstiel. Auch die Komödie „SMS für dich“ und das Drama „Schindlers Liste“ wurden um ein Jahr verschoben.

Das Programm startet jetzt am Donnerstag, 24. September, um 20 Uhr in der Schützenhalle Heggen mit René Steinberg und seinem Programm „Freuwillige vor – wer lacht, macht den Mund auf!“. Neben der Schützenhalle Heggen sind das Duarphius Ostentrop, die Mensa im Schulzentrum Finnentrop und das Rathaus die aktuellen Austragungsorte.

„Wir haben uns bei der Programmauswahl natürlich alle Mühe gegeben, um wieder ein breites Publikum anzusprechen“, so Josef Wurm. „Musik, Komödien, Autorenlesung, es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, ergänzt Dr. Elke Drepper-Cramer. Da es in diesem Jahr ein verkürztes Programm gibt, wurde der Abo-Preis um 15 Euro gesenkt. Der Bustransfer zu den Veranstaltungen bleibt weiter kostenlos. „Wir haben das beste Programm zur Ablenkung in der Corona-Zeit“, laden Tanja Nennstiel und ihre Mitstreiter die Zuschauer zu unterhaltsamen Stunden ein.

Comedy und Autorenlesung

Das Programm der Kulturgemeinde Finnentrop bietet in diesem Jahr: Comedian René Steinberg (24.9), den „21. Sauerland-Herbst“ (21.10), „Best of NRW 1“ (5.11), die Komödie „Monsieur Pierre geht online“ mit Walter Plathe (16.11), die Autorenlesung „Gangsterblues – Harte Geschichten“ mit Joe Bausch (26.11) und die Musikshow „Motown goes Christmas“ (13.12).

Alle Infos zum aktuellen Programm und das Programm für das kommende Jahr gibt es unter www.kulturgemeinde-finnentrop.de.