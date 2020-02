Philipp Bischoff war der Mann, der am Samstagabend bei der großen Prunksitzung des Festkomitee Finnentroper Karneval durch das Fragezeichen kam und somit als seine Tollität Philipp I. das närrische Zepter über die Jecken in dieser Session schwingt.

Zunächst stürmten Sitzungspräsident Gabriel Bazaga Mena und Zeremonienmeister Christian Henninger grün illuminiert auf die Bühne, um anschließend den Elferrat in die Halle einlaufen zu lassen. Dann war der große Augenblick gekommen und begleitet vom Fanfarenzug Attendorn marschierten die Finnentroper Garden und der maskierte Prinz auf die Bühne. Wie es sich für den Karneval beim FFK gehört, sprang der neue Prinz dann durch das große Fragenzeichen auf der Bühne und zeigte sich unter großem Jubel dem jecken Narrenvolk.

Prinz in Lenhausen aufgewachsen

„FFK im Auswärtsspiel, in Lenhausen finden wir das Ziel“: Das Motto war in diesem Jahr Programm. Aufgrund der Bauarbeiten an der Festhalle Finnentrop mussten die Jecken in den Nachbarort Lenhausen ziehen, um in der dortigen Schützenhalle ihre Prinzenproklamation mit Prunksitzung zu feiern. Und wer wäre da als Prinz besser geeignet als Philipp Bischoff?

Bunt kostümiert feierten die Jecken aus Finnentrop in der Lenhauser Schützenhalle. Foto: Barbara Sander-Graetz

Der Sohn von Paul Bischoff, Lenhauser Urgestein, wuchs ebenfalls in Lenhausen auf. Danach war für 13 Jahre Finnentrop seine Heimat, bevor er 2016 in die Eifel zog. Hier ist er als Ranger im Nationalpark Eifel im Einsatz. Mindestens genauso außer Rand und Band wie der Prinz war daher am Samstagabend auch Vater Paul, der selber 1973 und 1998 Prinz in Lenhausen war.

Prinz Philipp I. ist ledig, und natürlich sind die Natur, jagen und wandern seine Leidenschaft. „Ich bin ein Weltenbürger in der Provinz“, so die neue Tollität in seiner Prinzenrede. Außerdem ist er Mitglied im Stammtisch „Glingetal“ und Schütze im Schützenverein Lenhausen zu sein, ist natürlich Ehrensache.

„Twerse Lümmel“ steht in der Bütt

Sitzungspräsident Gabriel Bazaga Mena steckte ihm sofort einen Luftballon ans Kostüm: „Da du so ein Wirbelwind bist, kann ich dann immer sehen, wo du gerade in der Halle oder auf der Bühne unterwegs bist“.

Danach ging es in der Festhalle zur Sache. Zunächst eroberten mit der Springmausgarde der Nachwuchs die Herzen der Zuschauer. Dann rockten die großen Garden die Bühne. Neben der Lenne-, Schützen- und Jugendgarde aus Finnentrop ging der „twerse Lümmel“ alias Christian Höffer in die Bütt. Die Prinzen- und Funkengarden aus Rönkhausen, Bamenohl, Saalhausen, Ostentrop, Lichtringhausen und Dünschede begeisterten mit ihren Show- und Gardetänzen.

Die musikalische Gestaltung des Abends lag in den Händen der Tanzband Hitmix, die auch nach Programmschluss noch für Stimmung sorgten. Das Auswärtsspiel des FFK wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert und war ein Sieg für alle Karnevalisten.