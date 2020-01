Filmische Erinnerung an die versunkenen Orte des Biggetals

Nach der Ausstrahlung des WDR-Films „Der Biggesee und seine versunkenen Dörfer“ im Oktober und der Premiere wenige Tage zuvor im Café Moses stand das Telefon bei Hans-Werner Scharioth nicht still. „Viele Menschen wollten mehr von den alten Aufnahmen sehen“, erzählt der Vorsitzende des Dorfvereins Neu-Listernohl in seinem Büro, das in den letzten Wochen zum Filmstudio geworden ist. Denn hier hat er einen ca. 45-minütigen Film geschnitten und vertont, mit bisher so noch nie gezeigten Aufnahmen aus den versunkenen Orten des alten Biggetals, von Olpe bis zum Staudamm bei Attendorn.

„Jeder Ort wird kurz mit bewegten Bildern dargestellt. Und wenn es die nicht gibt, mit Fotos“, berichtet er über das neue Projekt des Arbeitskreises Medien des Dorfvereins. Besonders stolz ist der im alten Listernohl aufgewachsene Scharioth, dass es ihm nach vielen Jahren endlich gelungen ist, die Super-8-Aufnahmen von Hubert Kaiser zeigen zu dürfen. Ausschnitte der historischen Filme, die der damalige Baggerfahrer Kaiser vor und beim Bau der Biggetalsperre gedreht hatte, waren erstmals in dem WDR-Beitrag gezeigt worden. Autor Peter Scharf kostete es eine Menge Geduld und viel Zeit, bis der in Listerscheid lebende Hubert Kaiser dafür seine Einwilligung gab.

Einzigartiges filmisches Dokument

Hans-Werner Scharioth wusste natürlich von den Super-8-Filmen. Aber erst jetzt bekam der gelernte Diplom-Ingenieur die Erlaubnis, die Aufnahmen des ehemaligen Baggerfahrers zu verwenden. Aus den bewegten Bildern von Hubert Kaiser sowie mit dem Filmmaterial des WDR, des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), des Ruhrverbandes, der Deutschen Bahn und privatem Material hat der 1963 mit seinen Eltern aus dem alten Dorf nach Neu-Listernohl umgezogene Scharioth ein einzigartiges filmisches Dokument zusammengestellt. „Es ist mir wichtig, solche Dingeder Nachwelt zu erhalten und nicht einfach wegzuschmeißen“, begründet der Vorsitzende des Dorfvereins seine Sammelleidenschaft, die zur „Passion“ geworden ist. Tausende von Bildern aus dem alten Biggetal hat er digitalisiert und archiviert.

Kreis Olpe Film wird am 30. Januar gezeigt Den neuen Film haben Hans-Werner Scharioth und der Arbeitskreis Medien des Dorfvereins Neu-Listernohl „Die versunkenen Orte des alten Biggetals“ genannt. Der ca. 45-minütige Film soll am 30. Januar um 18.30 und 20 Uhr bei Peter Lütticke im Café Moses gezeigt werden. „Wir wissen noch gar nicht, wie groß die Resonanz sein wird“, weiß Scharioth. Deshalb sind kostenlose Eintrittskarten für die beiden Vorführungen mit jeweils 100 Plätzen vorgesehen. Die Ansprechpartner und Telefonnummern für die Anmeldung werden rechtzeitig bekanntgegeben. Wolfgang Keseberg von der Personenschifffahrt Biggesee will den Film auch in Sondern vorführen. Über Ort und Datum wird frühzeitig informiert.

Alles hat mit dem umfangreichen Archiv von Pastor Müller begonnen. Der Geistliche hatte auf Fotos und Dias das Leben im ehemaligen Listernohl dokumentiert. Als Müller starb, wusste sein Nachfolger nicht, was er mit den vielen Kisten und Ordnern machen sollte. „Da habe ich angefangen, selber zu sammeln“, erinnert sich Scharioth noch gut. Intensiviert wurde die Suche nach alten Aufnahmen vom Leben im Biggetal und dem Bau der Talsperre dann im Vorfeld des 2015 gefeierten Doppeljubiläums „50 Jahre Neu-Listernohl“ und „50 Jahre Staubeginn der Biggetalsperre“.

Mit den „versunkenen Orten des alten Biggetals“ beschäftigt sich Hans-Werner Scharioth auch heute noch. Trotzdem war der Dorfchronist skeptisch, als im vergangenen Jahr der WDR wegen eines neuen Filmvorhabens bei ihm nachfragte.

Der mit neun Jahren vom alten Dorf nach Neu-Listernohl umgezogenen Scharioth glaubte, dass alles schon einmal gezeigt worden ist, hatte die Rechnung aber ohne Hubert Kaiser und seine alten Super-8-Aufnahmen gemacht. Vor allem die bewegten Bilder von gesprengten und in Flammen aufgehenden Häusern haben bei vielen Zeitzeugen für große Emotionen gesorgt. Der WDR hat von den Kaiser-Aufnahmen nur wenige Minuten gesendet.

Eine einmalige Reise

Hans-Werner Scharioth durfte jetzt alle bewegten Bilder des Listerscheiders sehen und für seinen neuen Film verwenden. Mit diesem historischen Material und Aufnahmen aus anderen Quellen lädt der Arbeitskreis Medien des Dorfvereins Neu-Listernohl zu einer „bisher einmaligen Reise“ ein, mit filmischen Zwischenstationen u. a. in Ronnewinkel, Hessenkammer, Kirchesohl, Eichhagen, Stade, Sondern und Listernohl. „Von jedem Ort gibt es Filmmaterial oder Fotos“, verspricht Scharioth. Dazu gehört die Sprengung des Schornsteins der ehemaligen Ziegelei Muhr in Bruchwalze. „Ich weiß viel von Listernohl, weniger von Sondern oder Eichhagen“, betont der Dorfchronist. Deshalb ist er froh, mit Wolfgang Keseberg einen Experten für diese versunkenen Dörfer an seiner Seite zu haben. Hubert Kaiser hat auch den Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer in Neu-Listernohl aufgenommen. Aber das ist schon eine andere Geschichte und vielleicht ein neuer Film.