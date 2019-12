Dumm gelaufen: Ein 21-Jähriger war ohne Führerschein auf einem Roller unterwegs, der nicht angemeldet war. Dabei wurde er angefahren.

Fahrerflucht: Attendorner Polizei fahndet nach rotem Pkw

Heggen. Der Polizei wurde am Dienstag gegen 6.20 Uhr im Ortsteil Heggen ein Verkehrsunfall gemeldet. Nach Angaben eines 21-Jährigen war er mit seinem Roller von der Hauptstraße aus in den dortigen Kreisverkehr eingefahren und von einem anderen Verkehrsteilnehmer angefahren worden. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich leicht. Danach begab er sich zurück zu seiner Wohnanschrift an der Hauptstraße. Begleitet haben soll ihn dabei ein unbekannter Mann, der auch beschädigte Rollerteile getragen haben soll. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Zweirad nicht angemeldet war. Zudem wies es technische Mängel auf, so dass die Beamten den Roller sicherstellten. Eine Fahrerlaubnis konnte der 21-Jährige nicht vorweisen. Nach ambulanter Behandlung konnte er vor Ort durch die Rettungskräfte entlassen werden. Der Sachschaden liegt bei ca. 300 Euro. Die Beamten schrieben mehrere Anzeigen. Die Polizei sucht den Fahrer eines roten PKW mit OE-Kennzeichen, der nach der Kollision in Richtung Finnentrop davon gefahren sein soll. Das Fahrzeug müsste im Bereich der Fahrerseite beschädigt sein. Hinweise bitte an die Polizei in Attendorn unter der Telefonnummer 02722-9269-0. Der von dem 21-Jährigen beschriebene Zeuge wird gebeten sich ebenfalls mit der Polizei in Attendorn in Verbindung zu setzen.