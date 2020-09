Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Olpe gewählt

Olpe. In Olpe wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse im Überblick.

In insgesamt 27 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Olpe die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Drei Bürgermeisterkandidaten, die die Interessen der Olper vertreten wollen, haben sich zur Wahl gestellt. Das sind die Ergebnisse.

Bürgermeisterwahl Peter Weber, CDU 72,20 % Jan Wichterich, SPD 10,03 % Matthias Koch, Grüne 17,78 %

In der Kreisstadt treten CDU, UCW, SPD, Grüne, FDP und Offene Liste (OLO) auf Parteiebene an. So haben die Bürgerinnen und Bürger in Olpe abgestimmt:

Die Tabelle wird im Laufe des Abends aktualisiert.

Ratswahl CDU 52,08 % SPD 9,95 % Grüne 14,76 % FDP 5,93 % UCW 13,61 % Offene Liste 3,65 %

Um das Amt des Landrats haben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke) beworben. Hier sehen Sie, wer vorne liegt:

Landratswahl Theo Melcher, CDU 68,21 % Bernd Banschkus, SPD 11,71 % Fred Josef Hansen, Grüne 16,72 % Gabriele Granath, Linke 3,36 %

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. So sieht das Ergebnis aus:

Kreistagswahl CDU 53,85 % SPD 10,00 % Grüne 17,19 % FDP 5,44 % Linke 2,23 % AfD 3,92 UWG 7,36

