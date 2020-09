In Attendorn werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Attendorn gewählt

Attendorn. In Attendorn wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 19 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Attendorn die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Attendorner vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Christian Pospischil (SPD) und Roland Friedrich als Einzelbewerber. Und vorne liegt:

Bürgermeisterwahl Christian Pospischil 70,13 % Roland Friedrich 29,87 %

In der Hansestadt sind CDU, SPD, FDP, Grüne und UWG auf Parteiebene angetreten. So haben die Wählerinnen und Wähler entschieden:

Ratswahl CDU 43,75 % SPD 41,25 % FDP 6,25 % Grüne 0,00 % UWG 8,75 %

Um das Amt des Landrats haben sich Theo Melcher (CDU), Bernd Banschkus (SPD), Fred Josef Hansen (Grüne) und Gabriele Granath (Linke) beworben. Hier sehen Sie, wer vorne liegt:

Landratswahl Theo Melcher, CDU 58,37 % Bernd Banschkus, SPD 30,04 % Fred Josef Hansen, Grüne 8,58 % Gabriele Granath, Linke 3,00 %

In den Kreistag wollen CDU, SPD, UWG, Grüne, FDP, Linke und AfD einziehen. So sieht das Ergebnis aus:

Kreistagswahl CDU 48,15 % SPD 22,22 % Grüne 2,47 % FDP 2,47 % Linke 0,00 % AfD 8,64 % UWG 16,05 %

