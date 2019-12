Wenden. Bei zwei Gegenstimmen der Grünen beschloss der Rat am Mittwochabend den Haushalt für 2020. Zuvor hatte es eine über dreistündige Debatte gegeben.

Entscheidung über Wendener Bad in Sondersitzung des Rates

Der Haushalt der Gemeinde Wenden für 2020 ist beschlossene Sache. CDU, SPD und UWG stimmten am Mittwochabend einhellig für das von Kämmerer Thomas Munschek vorgelegte Zahlenwerk. Nach über dreistündiger Debatte waren nur die beiden Vertreter der Grünen dagegen.

Für eines der aktuell am meisten diskutierten Themen, das Hallenbad in Wenden, wurden neben den 230.000 Euro für Sanierung und Unterhalt noch keine weiteren Mittel in den Haushalt eingestellt. Aus gutem Grund. Wie Bürgermeister Bernd Clemens mitteilte, gibt es am 22. Januar 2020 eine Sondersitzung des Rates, in der über die Zukunft des maroden Bades entschieden werden soll.

Erneuerung des Parkplatzes

Martin Solbach (CDU) betonte, dass durch Millionen-Investitionen Ende 2020/2021 für alle Kinder in der Gemeinde Kita-Plätze angeboten werden könnten. Zudem werde die Gemeinde bis zu 20 Millionen Euro in die Gesamtschule investieren: „Da ist jeder Euro gut angelegt.“ Einstimmig beschloss der Rat die von der Union beantragte Erneuerung des Parkplatzes in der Ortsmitte Gerlingen mit Beseitigung der Hochbeete und zwei Parkplätzen für E-Ladesäulen im nächsten Jahr. 50.000 Euro werden dafür bereitgestellt. Bei vier Enthaltungen wurde auch die Bereitstellung von 100.000 Euro für die Errichtung weiterer E-Ladestationen für Fahrrad und Pkw beschlossen. Auch die CDU-Anträge zur Errichtung von barrierefreien, getrennten Querungshilfen an den Hauptstraßen in Gerlingen, Wenden und Hünsborn (100.000 Euro) und die Aufstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes (95.000 Euro) werden umgesetzt.

Es erscheine fast grotesk, nicht zielführend und unverständlich, wenn die Verwaltung plane, das 50 Jahre alte Hallenbad zu renovieren und sanieren, meinte Stephan Niederschlag (SPD): „Wir würden uns nach der derzeitigen Faktenlage sowohl aus finanziellen, als auch aus Gründen der Nachhaltigkeit für einen Neubau am Schulzentrum aussprechen.“ Einstimmig beschloss der Rat den SPD-Antrag, in den nächsten fünf Jahren jeweils 40.000 Euro zur Verfügung zu stellen mit dem Ziel einer Neubewaldung von gemeindeeigenen Flächen in Absprache mit Fachleuten (Förstern).

Keine Anträge der UWG

Keine Anträge stellte die UWG. „Andere Parteien buhlen gerne durch sogenannte Schaufensteranträge um Wählerstimmen. Diesem Trend werden wir angesichts der Gesamtsituation nicht folgen“, betonte Fraktionschef Thorsten Scheen. Und weiter: „Statt fragwürdiger Wahlgeschenke wie den Spielplatz in Scheiderwald, eine etwa 7.000 Euro teure Parkplatzbeleuchtung in Elben und die etwa 30.000 Euro teure Solarbeleuchtung einer angebliche Laufrunde in Schönau fordern wir vom Bürgermeister vielmehr eine klare und transparente Darstellung, wie wir die kommenden Herausforderungen finanziell und personell stemmen können.“

Auch Elmar Holterhof (Grüne) sprach sich für weitere E-Ladesäulen in der Gemeinde aus. Zum Schwimmbad meinte er: „Hier muss ein Gutachter her und der Sache buchstäblich auf den Grund gehen. Wir können noch so viel sanieren, aber das eigentliche Schwimmbecken bleibt wie es ist, nämlich eine energetische Katastrophe. Bei einem Neubau wissen wir, was wir haben.“