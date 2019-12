Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einleitung bis Dezember

In einer im Jahr 2017 erfolgten Novelle des Baugesetzbuches hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, Wohngebiete im Außenbereich, die sich an bebaute Ortsteile anschließen, in einem sogenannten „beschleunigten Verfahren“ zu entwickeln.

Dies bietet konkret folgende Erleichterungen: Die Gemeinde muss keine förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchführen. Zudem entfällt die Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung und die Erstellung eines Umweltberichtes.

Dieses Verfahren kann allerdings nur noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres eingeleitet werden. Der Satzungsbeschluss muss bis zum 31. Dezember 2021 gefasst werden.

Deshalb hat es die Gemeinde jetzt eilig und will beide Bauvorhaben noch über diese Möglichkeit abwickeln.