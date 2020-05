Drolshagen: Verdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen

Versuchter Einbruch in einen Kiosk in Drolshagen: Die Verdächtigen wurden festgenommen.

Drolshagen. Drei Verdächtige sollen versucht haben, in einen Kiosk in Drolshagen einzubrechen. Sie flohen vor der Polizei, ehe ein Unfall sie stoppte.

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag in Drolshagen drei Personen festgenommen, die kurz zuvor versucht haben sollen, in einen Kiosk einzubrechen. Vor der Festnahme lieferten sich die Verdächtigen und die Polizei Olpe eine Verfolgungsfahrt.

Ein Zeuge beobachtete gegen 3 Uhr Personen mit Taschenlampen, die sich offenbar an dem Kiosk zu schaffen machten. Er verständigte die Polizei. Bei der Anfahrt bemerkten die Beamten einen Wagen und versuchten, ihn anzuhalten. Doch die Fahrerin missachtet Anhaltezeichen, so dass es zu einer Verfolgungsfahrt in Richtung Hunswinkel kam.

Ein Verdächtiger bei Unfall verletzt

Schließlich endete die Fahrt im Bereich der L 539 Oesterfeld/Blomberg, weil die Fahrerin gegen den Bordstein einer Mittelinsel fuhr und dadurch die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Eine Person verletzte sich durch den Unfall leicht. Die Beamten nahmen insgesamt drei 27, 26 und 23 Jahre alte Personen aus Kierspe fest und brachten sie zur Wache nach Olpe. Weil die Tatverdächtigen angaben, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, entnahm ein Arzt Blutproben.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Vernehmung wurden sie wieder entlassen. Gegen sie wurde eine Anzeige wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl geschrieben. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.