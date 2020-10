Drolshagen trägt nun offiziell den Titel „Fairtrade Town“

Im Frühjahr diesen Jahres erhielt Drolshagen den Titel „Fairtrade Town“. Doch coronabedingt wurde die Zertifizierungsfeier in den Herbst verschoben und fand am vergangenen Mittwoch in der Jause „Op’m Stupper“ in Drolshagen statt. Musikalisch abgerundet wurde der Abend von „Gemini – Jona und Selmo Schmandt“.

„My fair Ladies and Gentleman“, begann Fairtrade Ehrenbotschafter Manfred Holz seine Rede. So könne nun jede Rede in Drolshagen beginnen, denn die Stadt darf sich nun auch offiziell „Fairtrade Town“ nennen. Knapp drei Jahre dauerte es von der Idee bis zur Zertifizierung. „Der Weg war tatsächlich länger als erwartet“, so Andreas Wintersohl. Der Leiter der Steuerungsgruppe und UDW-Politiker war von Anfang an mit dabei.

Auch Wenden zieht noch nach

Nach Ratsbeschluss, Konzeptentwicklung und Bewerbungsphase zieht Drolshagen nun mit Attendorn und Olpe gleich. Auch die Stadt Wenden darf sich noch in diesem Jahr über den Titel freuen. Somit kommt die Region dem Titel „Leader Fairtrade-Region BiggeLand“, einen Schritt näher.

Manfred Holz als Ehrenbotschafter von Fairtrade Deutschland übergab bei der Feier die Urkunden an Bürgermeister Uli Berghof (CDU) und Andreas Wintersohl sowie an alle hiesigen Akteure der Steuerungsgruppe, bestehend aus Politik, Wirtschaft, Schulen und Vereinen. „Den Titel bekommen sie wahrlich nicht geschenkt“, betonte Holz. „Ihre Stadt hat mit Bravour alle Kriterien bestens geschafft. Nach dem Motto: Visionen ohne Aktionen bleiben eben Illusionen“.

Bürgermeister stößt auf offene Ohren

Sichtlich interessiert hatten sich die Bürger der Rosestadt auf den Ernte- & Tierschaufesten der letzten Jahre gezeigt: Mehrfach stellte der Dornseifer Frischemarkt ein Produktsortiment zur Verfügung. Dieses wurde von der KjG St. Clemens Drolshagen präsentiert und zur Verköstigung bereitgestellt. „Von meiner Erfahrung in einer Jugendgruppe ausgehend, wandte ich mich an die KjG. Dort stieß ich sofort auf offene Ohren“, lobte Berghof. 2017 startete die Zusammenarbeit und brachte viele weitere Ideen für Aktionen in der Stadt mit in die Steuerungsgruppe.

„Mit dem heutigen Tage sind wir noch lange nicht am Ende. Jetzt geht es erst richtig los!“, so Berghof. Die Auszeichnung sei ein besonderer Auftrag, etwas für Nachhaltigkeit und fairen Handel zu tun, denn auch kleine Städte könnten viel mehr bewirken als zuerst gedacht. „Wir wollen unsere Möglichkeit nutzen, um die Welt ein bisschen besser zu gestalten.“, fügt Andreas Wintersohl hinzu.

152. Fairtradestadt in NRW

2019 sei der Handel mit fairen Produkten in Deutschland um 26 Prozent gewachsen. „Wir haben eine große Verantwortung, dass die die uns täglich den Tisch decken auch selbst satt werden“, so Ehrenbotschafter Holz. Drolshagen ist nun die 152. Fairtradestadt in NRW und die 703. in ganz Deutschland.