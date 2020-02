Drolshagen. Taschendiebstahl im Aldi-Markt in Drolshagen. Die Polizei rät, Handtaschen immer verschlossen unterm Arm, mit sich zu tragen.

Drolshagen: Taschendieb schlägt im Aldi zu

Im Aldi-Markt „In der Hützenau“ in Drolshagen haben unbekannte Täter einer 50-Jährigen am Montag gegen 13.30 Uhr die Geldbörse gestohlen. Sie entwendeten die Börse aus der geöffneten Handtasche. Der Wert der Beute und der Geldbörse liegt bei rund 400 Euro. Die Polizei rät unabhängig von diesem Fall, Taschen immer verschlossen unter dem Arm geklemmt zu tragen. Zudem sollte diese nicht aus den Augen (zum Beispiel im Einkaufswagen) gelassen und Einblicke in die Geldbörse oder die Tasche gewährt werden. Kommt es trotzdem zu einem Diebstahl, ist es gut, wenn vorher die Daten der Geldkarten (Kontonummer/IBAN bzw. Bankleitzahl/BIC) sowie die PIN-Codes notiert und an einem sicheren Ort hinterlegt wurden.

Weitere Informationen zum Thema Taschendiebstahl erhalten Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.