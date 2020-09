Drolshagen: Pkw-Fahrer übersieht Rollerfahrer

Drolshagen. Ein 15-jähriger Rollerfahrer wurde in Drolshagen leicht verletzt, ein Pkw hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 27. September, gegen 16 Uhr auf der L 708 in Drolshagen ist ein 15-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt worden. Zunächst befuhr ein 76-Jähriger mit seinem Pkw die Autobahnabfahrt der A 45. Er beabsichtigte, nach links auf die L 708 in Richtung Schreibershof abzubiegen.

Rollerfahrer hatte Vorfahrt

Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Rollerfahrer. Dieser erkannte zwar die Lage und versuchte, mit seinem Kleinkraftrad dem Pkw auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Dabei wurde er verletzt. Er begab sich mit einem Erziehungsberechtigten eigenständig in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.