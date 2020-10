Drolshagen Marketing verabschiedet Uli Hilchenbach

Auf ein arbeitsreiches Jahr 2019 folgte ein stark ausgebremstes Jahr 2020: So das Fazit des Vorstandes von Drolshagen Marketing in der Mitgliederversammlung im Musiksaal des Alten Klosters Drolshagen.

Die wesentlichen personellen Weichenstellungen: Regine Rottwinkel bleibt Erste Vorsitzende, Uli Hilchenbach verabschiedet sich nach 16 Jahren aus dem Vorstand und überlässt Georg Reissaus den Posten. Neben Regine Rottwinkel, Margot Holthoff und Franz Josef Baltes komplettiert Georg Reissaus den Vorstand. Zudem wurde Thorsten Ebach als Beisitzer berufen. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt.

Viele Projekte umgesetzt

Im vergangenen Jahr hat die Arbeit des Vereins Früchte getragen: Projekte, wie der „Dräulzer Jausenpfad“, der den Alten Bahnhof Hützemert, das Backhaus Essinghausen, die Jause Op’m Stupper und die SGV Hütte miteinander verbindet und die „KuLTische“ konnten fertiggestellt werden. Der KuLtour Wanderweg wurde 2018 auf Platz vier der schönsten Wanderwege in Deutschland gewählt.

Drolshagen befinde sich, was den Tourismus anginge, im guten Mittelfeld. Einziges Manko: das erste und vierte Quartal. Die „miesen Zahlen“, wie sie Rottwinkel betitelte, seien vermutlich auf die wenigen Wintersportmöglichkeiten zurückzuführen.

„Miese Zahlen“ gab es im Finanzbericht nicht. Nach dem positiven Bericht von Kassierer Franz-Josef Baltes wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Engelbert Berg und Matthias Würde übernehmen nun die Ämter der Kassenprüfer.

16 Flyer

Im Bereich Marketing gab es ebenfalls viel zu tun: Inzwischen verfügt die Stadt über 16 Flyer zu Programmangeboten und Ausflugszielen, weiterhin gibt es den Plakat- und Flyer-Service für Mitglieder des Vereins. Dieser ermöglicht Drolshagener Vereinen kostenlose Plakate für ihre Veranstaltungen zu erhalten, ein einzigartiger Service im Kreis Olpe.

Auch der Newsletter funktioniert weiterhin als ein Hauptkommunikationsmittel des Innenmarketings: „Es ist zwar immer dolle viel Arbeit, aber es lohnt sich“, sagt Rottwinkel. Vor allem über Facebook wurde eine sichtlich höhere Reichweite erzielt, als nur über die Homepage. Neuer Ansatz des Vereins ist der Wunsch, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Erster Schritt war hierbei der Besuch der Bloggerinnen Alisa und Marina des Blogs „bevandert“.

Mit Corona zu kämpfen

Auch Drolshagen Marketing hatte in der letzten Zeit mit den Folgen des Coronavirus’ zu kämpfen. „Es ist schade das viele Dinge 2020 nicht umgesetzt werden konnten“, so Rottwinkel. Dies habe zum Beispiel das Kochen bei der Aktion „Küche und Apotheke am Wegesrand“ betroffen. Auch die Eröffnung des Jausenpfades und das Kooperations-Projekt „livetreff“ konnte nicht stattfinden. Außerdem öffnet die Kinderwerkstatt unter Leitung von Magret Valperz und Steffi Gräve-Lütticke voraussichtlich erst wieder im nächsten Jahr.

Der Drolshagener Weihnachtsmarkt kann in diesem Jahr ebenfalls nicht stattfinden, da die Hygienemaßnahmen nicht geleistet werden können. Im nächsten Jahr sind bereits viele Projekte, auch in Kooperation mit der Stadt Drolshagen geplant. Die Attraktivierung des Marktplatzes in Drolshagen, sowie der Ausbau einer City App gehören dazu.