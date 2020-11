Drolshagen: Kosmetikerin gibt online Hautpflegetipps

Öhringhausen. Maxi Wagner hat ihr Kosmetikstudio in Öhringhausen erst im August geöffnet. Das Arbeitsverbot durch Corona nutzt sie nun für Online-Tipps.

Das Ringlicht leuchtet, die Aufnahme läuft. Maxi Wagner steht in ihrem Kosmetikinstitut „Maximale Schönheit“ in Öhringhausen und schaut in die Kamera. Heute möchte sie ihren Followern auf Facebook und Instagram wieder etwas Neues rund um die Hautpflege erzählen. „Die Haut ist unser größtes Organ und unsere Visitenkarte“, betont sie, während ihre Freundin Nina Lütticke das Video dreht. „Deswegen ist es ganz wichtig, darauf aufzupassen und ein paar Tipps zu befolgen.“ Maxi Wagner lächelt freundlich vor ihrer rosafarbenen Flamingo-Tapete. Und das, obwohl sie der Corona-Lockdown – kurz nach der Eröffnung ihrer Wohlfühloase – wirklich hart trifft.

Keller komplett umgerüstet

Maxi Wagner ist 28 Jahre alt. Eigentlich kommt sie gebürtig aus Remscheid. Aber durch die Liebe zu den Pferden und den Reitsport hat sie einst den Weg auf das Islandpferdegestüt Birkenhof in Öhringhausen gefunden. Dort hat sie Jonas Hassel kennengelernt. Die beiden sind mittlerweile verlobt – und wären eigentlich auch schon verheiratet, wenn ihnen die Corona-Situation nicht einen Strich durch ihre Pläne gemacht hätte. Aber die junge Frau hat die Krisen-Zeit sinnvoll genutzt. Mehr als das. Sie hat sich nämlich nun einen Traum erfüllt – und im August ihr Kosmetikinstitut „Maximale Schönheit“ eröffnet. „Es ist wirklich schön geworden“, freut sich Maxi Wagner, während sie sich in ihrem rosa leuchtendem Studio umsieht. „Mir war es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich meine Kunden wohlfühlen.“

Eigentlich war es nur ein Keller. Und zwar in dem Haus, das Maxi Wagner und Jonas Hassel vor drei Jahren gekauft haben. Doch von dunkler Tristesse und belanglosem Gerümpel ist mittlerweile nichts mehr zu sehen. Neben der Flamingo-Tapete teilt nun eine Wand den ehemaligen Keller in Behandlungsraum, Empfangsbereich und Lagerraum – und diese Wand musste unbedingt eine geschwungene Form haben. „Ich glaube, dass die Handwerker super gern hier gearbeitet haben. Aber sie hatten schon den ein oder anderen Sonderwunsch umzusetzen“, sagt Maxi Wagner und lacht. „Dafür habe ich viel leckeren Kaffee gekocht.“

Hilflosigkeit im ersten Lockdown

Die Idee, ein eigenes Studio zu eröffnen, hatte die 28-Jährige im ersten Lockdown. Damals war sie als ausgebildete Linergistin (Permanent Make-Up) mobil unterwegs. Das heißt, sie war im Umkreis von 200 Kilometern bei verschiedenen Friseuren, Nagel- und Kosmetikstudios aktiv. Außerdem hat sie ein paar Tage in der Woche auch im dermakosmetischen Fachinstitut in Wermelskirchen (Kosmetik Ruthenberg) gearbeitet, wo sie nach ihrem Abitur – und einer kurzen BWL-Studium-Phase („das war mir nicht farbenfroh genug“) – parallel zur Kosmetikschule in Dortmund ihren Beruf gelernt hat. „Ich habe im ersten Lockdown gemerkt, wie abhängig ich von anderen bin“, erzählt sie. „Ich kam mir hilflos vor und das wollte ich ändern.“

Das Beste daraus machen

Dass ein zweiter Lockdown nicht auszuschließen war, das war der jungen Frau natürlich bewusst. Trotzdem wollte sie es wagen – und die ersten Wochen liefen auch wirklich gut. Nun darf sie aktuell keine Behandlungen durchführen. Aber einfach nur rumsitzen? Das kommt für sie nicht infrage. Also nutzt sie die Zeit, um ihre Kunden auf Facebook und Instagram rund um das Thema Hautpflege aufzuklären, einige ihrer Produkte vorzustellen und auf Fragen zu antworten. Dabei bekommt sie Hilfe von ihrer Freundin Nina Lütticke (Studentin, 31 Jahre alt aus Dumicke). „Sie ist einfach total Social-Media-affin“, freut sich Maxi Wagner über die Unterstützung. „Wir sind ein gutes Team. Und die Videos kommen gut an. Zusammen überstehen wir diese Zeit und machen das Beste daraus.“

Info: Kontaktlose Abholung

Das Kosmetikstudio „Maximale Schönheit“ in Öhringhausen hat am 8. August eröffnet.

Aufgrund des Lockdowns hat das Studio zurzeit geschlossen, ist für den Verkauf von Produkten (zum Beispiel Beauty-Weihnachtskalender) – nach Terminvereinbarung – unter Einhaltung der Corona-Schutzregeln aber geöffnet.

Maxi Wagner ist über ihre Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram erreichbar sowie unter info@maximaleschoenheit.de.

Es gibt auch die Möglichkeit der kontaktlosen Abholung. Nach Vereinbarung können Kunden ihre bestellten Produkte mittels Code in der Beauty-Box vor dem Studio abholen.