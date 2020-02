Lydia (21) und Juline (14) backen gerne. Noch lieber helfen sie im Service. „Besonders, wenn es so richtig brummt“, sagen die beiden. Also auf den Kartoffelfesten, zur Maifeier oder an schönen Tagen, wenn viele Besucher zur Jausenstation „Op’m Stupper“ kommen.

Die Scheunenwirtschaft ist eingebettet in das pädagogische Gesamtkonzept der Jugendwohngruppe Stupperhof des Josefshauses Olpe, heilpädagogisches Heim für Kinder und Jugendliche. Acht Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren leben hier und finden damit einen sicheren und entwicklungsfördernden Raum mit klaren Strukturen und Kontinuität.

Beliebtes Ausflugslokal für Wanderer

Als man vor zwölf Jahren den Hof in dem kleinen Weiler unweit von Drolshagen anmietete, wurde die Scheune des Hofes zur Gastronomie umgebaut. Heute ist die Jause beliebtes und bekanntes Ausflugsziel, fest im Wandernetzwerk verankert und lädt am Wochenende, an Feiertagen und zu diversen Veranstaltungen Spaziergänger und Familien in ihr rustikales Ambiente ein. Im Angebot sind selbstgemachte Torten und Kuchen sowie ein warmes deftiges Gericht für jene, die es nicht süß mögen.

Im vergangenen Jahr wurde der Außenbereich mithilfe des Leader-Förderprogramms attraktiver gestaltet und ein Rätselpfad-Spielplatz, verbunden mit dem Drolshagener Labyrinth, angelegt. Nun gibt es auch eine neue Küche.

Möglich wurde das durch den Vermieter Michael Hüttmann aus Wormberg, der extra dafür anbaute, sowie durch die Postcode-Lotterie, von der 20.000 Euro für die Ausstattung kamen. „Damals haben wir ja die Küche bewusst klein konzipiert. Wir wussten schließlich nicht, ob das Konzept überhaupt funktioniert“, erklärt Einrichtungsleiter Reinhard Geuecke.

Junge Menschen helfen bei Bewirtschaftung

Die jungen Menschen, die im Stupperhof ein neues Zuhause finden, erklären sich mit ihrem Einzug bereit, bei der Bewirtschaftung der Jause zu helfen. An zwei Wochenenden im Monat sind sie im Einsatz, in der Küche oder im Service, nehmen Bestellungen auf und bedienen.

„Die Jause ist ein realistisches Lernfeld, um soziale Kompetenzen zu stärken und Erfolgserlebnisse zu erfahren und dient der Vorbereitung auf das Arbeitsleben und die Selbstständigkeit“, sagt Wohngruppenleiter Jörg Höfer und betont die positiven Effekte des Konzeptes nach innen und nach außen. „Die Wohngruppe ist immer auch Teil des Sozialraumes und profitiert von der Anerkennung.“

Mussten bisher die Hauswirtschaftskräfte einige der Torten und Kuchen zu Hause vorbereiten und backen, macht die neue und sehr viel größere Küche ein ganz neues Arbeiten möglich. „Die Jugendlichen können besser eingebunden werden. Zudem ist die Küche als Lehr- und Lernküche über die eigentliche Jause hinaus konzipiert“, erläutert Reinhard Geuecke, dass so auch andere Gruppen des Josefshauses hier wirtschaften und lernen können.

Erfolgsprojekt Scheunenwirtschaft

Überhaupt sei die Scheunenwirtschaft eine goldrichtige Entscheidung gewesen und ein Erfolgsprojekt, das mit den Neuerungen nun nachhaltig und zukunftsfähig sei. Lydia und Juline jedenfalls freuen sich über die neuen Möglichkeiten, die die moderne Küche bietet. „Hier ist richtig viel Platz“, strahlen sie angesichts der großen Spülmaschine, des Konvektomats, mit dem man sechs Biskuitböden gleichzeitig backen kann, den zwei Cerankochfeldern und dem großzügigen Arbeitsbereich. Damit sind sie den Besucheranstürmen bestens gewachsen.

Schließlich ist die Jausenstation der einzige Ort zwischen Olpe und Bergneustadt, an dem man samstags- und sonntagsnachmittags selbst gebackene Torten und Kuchen bekommt. Nicht zu vergessen die beliebten Feste. „Wenn wir am Kartoffelfest für 300 Leute Kartoffelpuffer backen, konnte das bisher ziemlich chaotisch werden. Das ist ja nun vorbei“, sagt Lydia. „Es ist einfach nur schön, wenn alles in Ordnung und aufgeräumt ist und unsere Kunden zufrieden sind“, sagt Juline.