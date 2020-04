Drolshagen: Ernte- und Tierschaufest fällt aus

Das Ernte- und Tierschaufest und der sich anschließende Landfrauenkaffee Mitte September fallen in diesem Jahr aus.

Drolshagen. Schweren Herzens haben die Veranstalter das Ernte- und Tierschaufest in Drolshagen abgesagt.

Das Ernte- und Tierschaufest und der sich anschließende Landfrauenkaffee im September sind jährliche Höhepunkte mit langer Tradition in Drolshagen. Veranstalter sind der Landwirtschaftliche Lokalverein Drolshagen e. V. und der SC Drolshagen.

Kein entspanntes Fest möglich

Nach reiflicher Überlegung sagt der Vorstand des Landwirtschaftlichen Lokalvereins in Absprache mit Bürgermeister Uli Berghof das Fest bereits jetzt ab. Vorsitzender Michael Hüttmann: „Wir bedauern die Entscheidung sehr. Natürlich wissen wir, was dieses Fest für unsere Stadt bedeutet. Aber auch wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. Es ist nicht vorstellbar, dass wir in diesem Jahr ein entspanntes Fest feiern könnten. Die Gesundheit der zahlreichen Festbesucher, aber auch der ausstellenden Landwirte, der Marktbeschicker und des Veranstaltungsteams geht vor. Wir bitten um Verständnis.“