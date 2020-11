Drolshagen: Eine Million für Feuerwehrhaus Iseringhausen

Verglichen mit der Sanierung des Stadtbades ist es ein zwar ein „kleiner Fisch“, für die Drolshagener Stadtkasse bedeutet es aber trotzdem einen Kraftakt: Die Rede ist von der Sanierung und dem Ausbau des Iseringhauser Feuerwehrhauses, mit dem sich die Stadt aufgrund gesetzlicher Vorgaben beschäftigen und entscheiden muss. Deshalb steht das Thema sowohl im Bauausschuss (24. November) als auch im Stadtrat (3. Dezember) auf der Tagesordnung.

Selbst nach Abzug stattlicher Landesfördermittel – rund 250.000 Euro – muss die Stadt eine runde Million Euro selbst aufbringen. Nach bisheriger Kalkulation genau 992.600 Euro. Das Gesamtprojekt ist mit rund 1,3 Mio. Euro kalkuliert. Allerdings: Das Land hat zwar ein Förderprogramm aufgelegt, der Zuschusstopf ist aber mit drei Millionen Euro für ganz NRW eher spärlich gefüllt. Theoretisch erfüllen die Drolshagener die Voraussetzungen, gefördert zu werden.

Drolshagener Feuerwehrspitze: (von links) Peter Lütticke, Wehrleiter Dirk Nebeling und Jens Gipperich. Dass um- und ausgebaut werden muss, ist allen klar. Ob die Feierlichkeiten zum 125-Jährigen im März beginnen können, eher nicht. Foto: Josef Schmidt / WP

Was bekommen die Wehrleute dafür? Im Wesentlichen müssen die Feuerwehrhäuser so umgebaut und erweitert werden, dass eine Geschlechtertrennung möglich ist. Im Klartext: Für Feuerwehrfrauen müssen separate Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden, ebenso eigene sanitäre Anlagen.

Des weiteren geht es um die sogenannte „Schwarz-Weiß-Trennung“, was in Feuerwehrkreisen seit Jahren diskutiert und gefordert wird. Das bedeutet die Trennung von Privatkleidung von nach Einsätzen möglicherweise kontaminierter Einsatz-Uniform. Im Fachdeutsch heißt das „Vermeidung von Kontaminationsverschleppung“. Im Klartext bedeutet es, dass die Wehrleute, wenn sie schon im Dienst am Nächsten Gefährliches auf sich nehmen, nicht noch vergiftete Kleidung mit nach Hause schleppen sollen.

Zeitvorgabe nicht zwingend

Bürgermeister Uli Berghof weiß um die Relevanz des Themas: „Es gibt zwar keine zwingende Zeitvorgabe, wenn aber ein Dritter im Umfeld der Wehr wegen der fehlenden Schwarz-Weiß-Trennung zu Schaden kommt, können Forderungen auf uns zukommen.“ Wann das Drolshagener Feuerwehrhaus umgerüstet werde, stehe noch nicht fest, die Stadt stelle bald einen Gebäudemanager ein, der sich um die zahlreichen anstehenden Baumaßnahmen kümmern solle.

In Iseringhausen werden auch außerhalb der Schwarz-Weiß-Trennung hausgemachte Verbesserungen in das Millionen-Paket geschnürt: Die Zufahrt- und Parkplatzsituation steht ebenso auf der Liste der Planer wie eine moderne Beleuchtung für den Außenbereich und zwei zusätzliche Stellplätze für Feuerwehrfahrzeuge. Da das Gebäude Feuchtigkeitsschäden aufweist, soll auch dort Hand angelegt werden. Weitere Themen: Energiesparen und Klimaschutz. Deshalb soll die vorhandene Ölheizung von einer Holzpelletheizung ersetzt und das Satteldach mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet werden.

Last not least wird die Hausmeisterwohnung umfunktioniert: Räumlichkeiten für die Jugendfeuerwehr sind geplant.