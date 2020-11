Drolshagen: Ein Biotop mitten im Baugebiet

Eine unendliche Geschichte biegt auf die Zielgerade ein: Die Erschließungsarbeiten für den zweiten Abschnitt des Neubaugebietes „Unterm Sportplatz“ in Hützemert sollen in den nächsten Tagen beginnen. Das teilte Drolshagens Bauamtsleiter Christoph Lütticke auf Anfrage mit. Das Bauland in attraktiver Hanglage bietet Platz für 13 Bauwillige, muss allerdings zum guten Schluss noch eine naturschutzrechtliche Hürde nehmen, bevor die Bagger der Kirchhundemer Firma Straßen- und Tiefbau so richtig loslegen können. Darüber informierte Lütticke in dieser Woche den Ausschuss Stadtentwicklung und Umwelt: „In den vergangenen Jahren hat sich dort offenbar ein schützenswertes Biotop entwickelt, auf das wir Rücksicht nehmen müssen.“ Es handele sich um eine sogenannte Magerwiese, die vom Tiefbauunternehmen nicht einfach untergepflügt werden dürfe. Das fordere die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Olpe, nachdem die Magerwiese auf einer Biotopkarte des Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRV, kurz Lanuv, aufgetaucht sei.

Landesnaturschutzgesetz

Den Kreis hatte die Stadt einschalten müssen, da der Bebauungsplan geringfügig geändert worden war und die Träger öffentlicher Belange in solchen Fällen erneut gehört werden müssen.

Die Forderung der Kreisbehörde fußt auf Paragraf 42, Landesnaturschutzgesetz: Sogenannte Magerwiesen oder Magerweiden werden dort als schützenswert eingestuft, ähnlich wie Streuobstwiesen. Auf solchen Biotopen können sich allerlei Pflanzen ansiedeln, vom Gemeinen Katzenpfötchen über die Stengellose Kratzdistel bis hin zum Harten Schafschwingel, um nur einige wenige zu nennen, auf die der Gesetzgeber sein wachsames Auge richtet.

Keine Verzögerung

Die schon viele Jahre auf das neue Bauland wartenden Hützemerter wird das kaum interessieren, vor allem, da Bauamtsleiter Lütticke in einem Atemzug erklärt: „Die Baumaßnahme verzögert sich dadurch nicht.“ Der naturschutzrechtlich als wertvoll eingestufte Grünstreifen im Baugebiet muss fachgerecht abgeschoben und abseits der Tiefbauarbeiten gelagert werden -- von einem Bauzaun geschützt.

Im Frühjahr wird er wieder aufgebracht, dann nehmen die Umweltbehörden die Wiese unter die Lupe, welche Pflanzen tatsächlich der Sonne entgegensprießen. Sollte sich die Wiese dann als so ökologisch wertvoll wie vermutet erweisen, muss die Stadt andernorts eine Fläche mit ähnlich wertvollen Pflänzchen als Ausgleich schaffen. Denn „Unterm Sportplatz“ wäre sie den Bauherren im Wege, so die Auskunft aus dem Tiefbauamt.

Zur Erinnerung: Bereits im Oktober 2017 hatte Bürgermeister Uli Berghof das Projekt vorgestellt und auf den immensen Anfragedruck von Bauwilligen aus Hützemert hingewiesen. Für die 13 Bauplätze hatte es seitdem über 50 Interessenten gegeben, als ernsthafte Bewerber blieben fast 30 übrig, mittlerweile haben 12 eine Zusage, allerdings noch ohne Preisentscheidung. Die werde noch durch die Politik im Stadtrat entschieden, so Berghof und Lütticke gleichlautend. „Ein Grundstück ist noch zu haben“, informierte Berghof im Ausschuss für Stadtentwicklung.

Keine Prognose über Baureife

Das neue Baugebiet ist das zweite Unterm Sportplatz, der erste Bauabschnitt ist mit 27 Häusern bereits bebaut, jetzt sollen die 13 neuen Bauplätze hinzukommen, zwischen 530 und 920 Quadratmeter groß. Die zunächst zu erstellende Baustraße wird das Baugelände durchqueren, talseits davon befindet sich die rund 4000 Quadratmeter große Magerwiese. Eine Prognose, wann mit Baureife gerechnet werden könne, wollte Lütticke nicht wagen. Denn wer weiß, ob nicht irgendwer irgendwo noch ein Biotop oder eine bislang verschollene Tierart entdeckt.