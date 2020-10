Nachhaltigkeit Drolshagen: Blaues Band an Obstbäumen zum Selberpflücken

Drolshagen. Blaue Bänder markieren Obstbäume in Drolshagen, an denen sich ein jeder bedienen darf. Die Initiatoren erklären den Hintergrund der Aktion.

Drolshagen Marketing hat eine neue Aktion vorgestellt: Das blaue Band kennzeichnet in Zukunft die Bäume, an denen sich Obstliebhaber bedienen dürfen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass man eine Bewusstseinsänderung erreicht“, verdeutlicht Iseringhausens Ortsvorsteher Leo Trumm im Gespräch. Inzwischen lege Obst über 18.000 Flugkilometer zurück, um in den Läden zu landen. „Und hier wird alles zu Fallobst.“ Dabei handele es sich bei den heimischen Obstbäumen um absolute Bioqualität.

Iseringhausen gibt nun den Startschuss: Am Schützenplatz stehen fünf Apfel-, ein Pflaumen- und drei Birnbäume nun zur freien Verfügung. Jeder darf das Obst pflücken oder Fallobst aufsammeln. Ideengeber der Aktion war Thorsten Ebach. Er holte Regine Rottwinkel (Drolshagen Marketing), Leo Trumm (Ortsvorsteher Iseringhausen) und Daniel Clemens (Vorstand Schützenbruderschaft Iseringhausen) mit ins Boot. Kurzerhand wurde die Aktion ins Leben gerufen.

Viele Eigentümer von Obstbäumen kennen die Problematik: Der Baum hängt voll und niemand kümmert sich um das Obst. Diese Bäume und Sträucher können jetzt mit einem blauen Band gekennzeichnet werden, damit sich Spaziergänger und Obstliebhaber kostenlos bedienen dürfen.

Wer Obstbäume und Sträucher zur Verfügung stellen möchte, kann sich bei Regine Rottwinkel von Drolshagen Marketing melden. E-Mail: info@drolshagen-marketing.de oder Tel. 02761/9427990 (ab 10 Uhr).