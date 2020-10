Drolshagen: Bienenstock beschädigt - Zwei Völker verendet

Drolshagen. Unbekannte machten sich in Bleche an einer Bienenbehausung zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 21. September, bis Montag, 5. Oktober, haben Unbekannte an der „Simonspike“ in Drolshagen-Bleche zwei Bienenzargen beschädigt. Durch die dadurch eindringende Feuchtigkeit und Kälte verstarben zwei Bienenvölker. Zudem wurde eine Holzkonstruktion, auf der die Zargen abgestellt waren, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.