Drolshagen: Betrunkener Dieb schmeißt mit Fahrrad um sich

Drolshagen. Ein Fahrraddieb ist in Drolshagen vom Besitzer des Rades gestoppt worden und ausgeflippt. Er war so betrunken, dass kein Alkoholtest möglich war.

Ein betrunkener Fahrraddieb hat am Samstag in Bleche für Randale gesorgt. Gegen 21.37 Uhr stahl er ein Trekkingrad aus einer Garage in der Straße Am Flachsberg, wurde dabei aber von einem Zeugen beobachtet, wie die Polizei Olpe berichtete. Der Zeuge benachrichtigte den Besitzer des Fahrrads, der daraufhin mit seinem Auto die Verfolgung aufnahm und den Raddieb nach einigen Metern stoppen konnte.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Als er das Rad zurückforderte, kam es zum Streit und der mutmaßliche Dieb warf ihm das Rad entgegen. Dabei wurde niemand verletzt und das Fahrrad wurde auch nicht beschädigt. Allerdings lief der Verdächtige in Richtung Ortsmitte davon. Zeugen, die zwischenzeitlich bereits die Polizei bereits informiert hatten, folgten ihm. Die Beamten konnten letztlich alle Beteiligten antreffen.

Dabei stellte die Polizei fest, dass der mutmaßliche Dieb so stark alkoholisiert war, dass weder die Durchführung eines Alkoholtestes noch eine Klärung des Sachverhalts zu diesem Zeitpunkt möglich war. Er wurde schließlich zu seiner Wohnung gebracht. Das Rad hatte einen Wert von rund 300 Euro.