Drolshagen: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Bei einem Unfall in Drolshagen ist ein Wagen auf dem Dach gelandet.

Drolshagen. Bei einem Unfall in Drolshagen hat sich eine 18-Jährige mit ihrem Wagen überschlagen. Die Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Rund 10.000 Euro und eine leichtverletzte Autofahrerin sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Benolper Straße in Drolshagen. Nach den Informationen der Polizei war die 18-jährige in ihrem Wagen in Richtung Benolpe unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache war sie nach dem Kreisverkehr zu weit nach links abgekommen und dort gegen einen Bordstein einer Fahrbahntrennung geprallt. Beim Versuch gegenzulenken prallte sie gegen den linken Bordstein, fuhr über den Gehweg und prallte nach einigen Metern gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Kleinwagen. Auf dem Dach liegend endete die Fahrt.

Die junge Frau konnte sich eigenständig aus dem Auto befreien. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Hierzu wurde die Benolper Straße kurzzeitig gesperrt.

Am Morgen hatte es in Olpe ebenfalls einen Unfall gegeben, bei dem sich eine 18-Jährige mit ihrem Auto überschlug. Dort war Glatteis die Ursache.