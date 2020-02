DRK Kirchhundem baut sich ein neues Zuhause

Der Demografische Wandel greift um sich. Kleinere, barrierefreie Wohnungen mit individuellen Betreuungsangeboten werden dringend benötigt – auch in Kirchhundem. Der DRK-Ortsverein Kirchhundem will aus der Not eine Tugend machen und in Würdinghausen bis zu 14 Wohneinheiten bauen. Mehr noch: Mit dem Projekt will das DRK gleichzeitig einen zukunftssicheren Standort schaffen.

Viele Jahre waren das DRK und die Feuerwehr am Bahnhofsweg in Kirchhundem gute Nachbarn. Doch die beiden Institutionen rückten sich immer mehr auf die Pelle. Als die Wehr im letzten Jahr eine eigene Drehleiter und ein weiteres Mannschaftsfahrzeug bekamen, wurde es zu eng. Die gesetzlichen Auflagen konnten nicht mehr eingehalten werden, es fehlte an Raum und vor allem Parkplätzen im Einsatzfall.

DRK-Haus verkauft

Das DRK verkaufte deshalb die eigene Unterkunft an die Gemeinde, die das Gebäude der Feuerwehr zur Verfügung stellte. Die Rotkreuz´ler zogen im Sommer für eine Übergangszeit auf das Betriebsgelände der Forstbaumschule Röttgers in Würdinghausen und machten sich auf der Suche nach einem neuen geeigneten Standort.

Und den gibt es nun - ebenfalls in Würdinghausen. Auf einem Gelände an der Würdinghauser Straße (Ortsdurchfahrt) will der DRK-Ortsverein zusammen mit einem Investor ein zweieinhalbgeschossiges Wohnhaus mit 12 bis 14 barrierefreien Wohneinheiten a ca. 50 Quadratmetern, sowie eine Halle für die fünf Fahrzeuge des DRK mit Bereitschafts- und Schulungsräumen bauen.

Für Senioren

Ob es Einzelwohnungen oder Gemeinschaftswohnungen werden, sei noch nicht klar. „Das hängt von der Planung und Finanzierung ab“, so Dr. Gerhard Runge, Vorsitzender des DRK-Kirchhundem, „auf jeden Fall sollen es seniorengerechte Wohnmodelle werden.“ Für die Bewohner bietet der DRK-Kreisverband individuelle Betreuungsleistungen an. „Das sind verschiedene Leistungen, ähnlich wie im Haus Lendel in Altenhundem“, so Torsten Tillmann, Vorstand des Kreisverbands. Dort hat jede Bewohnerin bzw. jeder Bewohner die Möglichkeit, sich selbst in seiner Wohnung zu versorgen, kann aber je nach Bedarf und Interesse die vielfältigen Service- und Betreuungsangebote sowie Einrichtungen des Deutschen Roten Kreuzes, z. B. Hausmeisterdienst, Sozialer Dienst, Hausnotruf, Ambulanter Pflegedienst, Essen auf Rädern etc. in Anspruch nehmen.

Der DRK-Kreisverband hat mit dieser Art des „Betreuten Wohnens“ große Erfahrung, betreut im Kreis mittlerweile mehr als 100 Wohnungen. In Kürze kommen weitere 23 dazu, in Finnentrop am unteren Markt wird eine neue „Service-Wohnanlage“ mit Tagespflege eröffnet.

Baubeginn vielleicht Ende des Jahres

An die Eröffnung der eigenen Anlage denkt das DRK-Kirchhundem noch nicht. Das Lennestädter Architekturbüro Fleper hat gerade erst mit der Detailplanung begonnen. Fest steht, dass sich das Wohnhaus in die vorhandene Bebauung eingliedern soll.

Ende März müssen die Mitglieder des DRK-Ortsvereins und später der Kreisverband grünes Licht geben, dann hofft das DRK, dass die Baugenehmigung nicht lange auf sich warten lässt. Dr. Gerhard Runge: „Wenn alles gut läuft, dann können wir Ende des Jahres anfangen zu bauen.“