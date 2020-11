Drei Autos bei Unfall in Olpe-Lütringhausen zerstört

Unfall an der Straße "Im Dohm" in Olpe-Lütringhausen.

Olpe. Bei einem Unfall in Olpe-Lütringhausen ist großer Sachschaden entstanden. Eine Fahrerin wäre mit ihrem Auto fast eine Böschung hinabgestürzt.

Drei nicht mehr fahrbereite Autos und rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Olpe. Eine Autofahrerin fuhr auf der Straße „Im Dohm“ in Lütringhausen in Richtung Olpe. Sie wollte nach links in den Lütringhauser Weg abbiegen. Dort übersah wie wohl einen Wagen, der aus Richtung Olpe kam. Beide Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen.

Eine weitere Autofahrerin, die aus Richtung Lütringhausen kam, erkannte die Unfallstelle zu spät und versuchte noch ausweichen. Dabei prallte sie erst gegen den abbiegenden Wagen und wurde dann auf einem Firmengelände von einem Fahnenmast gestoppt. Der Mast knickte durch die Kollision komplett um. Wenn auch unsanft, wurde das Fahrzeug so glücklicherweise noch gestoppt, andernfalls wäre es eine Böschung hinabgestürzt.

Polizei und der Rettungsdienst des Kreises Olpe wurden zu der Unfallstelle entsandt. Nach einer kurzen Absprache mit dem Rettungsdienst konnten die Unfallbeteiligten, die sich nicht verletzt hatten, an der Unfallstelle bleiben. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.