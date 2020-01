Dirk I. Thöne regiert Narren in Olpe

Der Elferrat der Kolpingsfamilie Olpe hat am Samstag seine neue Tollität proklamiert: Dirk I. Thöne ist der Prinz der diesjährigen Session, die unter dem Motto „Wir fliegen auf den Karneval“ steht. Als Adjutanten zur Seite stehen ihm die Elferratsmitglieder Rainer Voss und Markus Witzorrek.

Unzählige geladene Gäste und ein proppenvolles Kolpinghaus, eine Abordnung der Prinzen-Garde Köln mit ihrem Präsidenten Dino Massi und ihrem Kommandanten Marcel Kappestein sowie eine Abordnung des Karnevalsvereins Attendorn mit dem amtierenden Prinzen und Präsidenten Marc I. Rohrmann erwarteten den Einzug von Dirk I. Thöne pünktlich um 19.11 Uhr. Der hielt eine funkensprühende Rede, betonte, wie gut er doch bei seinen Beinen in Strumpfhosen dastehe - und überhaupt, wer stehe denn nicht auf Strumpfhosen -, und machte gleich zwei Liebeserklärungen: an seine Heimat, die nicht nur ein Ort sei, sondern vielmehr ein Gefühl, und an seine Frau Tracy, die ihn stets unterstütze und die tolle Idee gehabt habe, wieder nach Olpe zu ziehen. „Vielen Dank für alles. Honey, I love you!“

Hobby: Handball

Kreis Olpe Närrische Termine Die nächsten Termine der Karnevalisten: Am 9. Februar steht der Karneval für ältere Jecken im Kolpinghaus auf dem Terminplan. Am 15. Februar der Große Sitzungsball in der Stadthalle. Am 21. Februar der Olper Kinderkarneval in der Gallenberg Grundschule. Am 22. Februar heißt es Karneval Total.

Dirk Thöne ist 46 Jahre alt, verheiratet, von Berufs wegen Vice President Finance & Financial Director, zählt zu seinen Hobbies den Handball, das Tauchen und das Golf spielen und schoss 2012 den Vogel in der Kreisstadt. „Schützenkönig, jetzt Prinz und bald sind die Kommunalwahlen. Aber Dirk hat mir versprochen, da nicht aktiv zu werden“, scherzte Bürgermeister Peter Weber, der dem neuen Prinzen den Schlüssel überreichte.

Das Zepter übergab der scheidende Prinz Thorsten I. Kampa, dem Präsident Bertold (Beppo) Brüser für ein fulminantes Jahr dankte.

Ein echter Ölper

Dirk I. Thöne ist ein echter Ölper – für die, die es nicht wissen: Ölper sind alle Personen, die mindestens in der zweiten Generation in Olpe leben, alle anderen sind Olper oder gar, falls nicht selber in Olpe geboren, Büterlinge -, wuchs am Hohen Stein auf, hat in Siegen studiert, es folgten vier Jahre in Kanada, wo er seine Frau Tracy kennenlernte, und ist dann über Lebensstationen in Dortmund und Köln wieder in Olpe gelandet.

In der Domstadt am Rhein hat er, wie er bekannte, seine Liebe zum Karneval entdeckt, denn in seiner Wohnung „direkt am Rosenmontagszug gelegen, flogen einem die Kamelle buchstäblich in den Mund“. Dabei, und das ist eine weitere Geschichte der Familie Thöne, bei der dem gemeinen Glauben nach Schützenverein und Schützenfest an oberster Stelle stehen, waren die Prinzeneltern Walter und Ulla Thöne schon aktive Mitglieder der Kolpingsfamilie und Ulla Thöne leitete gar die erste Tanzgruppe des Elferrats.

„Mir geht es nicht um das Verrücktsein“, erklärte Dirk I. „Mir geht es in erster Linie vielmehr um die Freude am Leben. Von dieser Lebensfreude beflügelt möchte ich dem Olper Karneval und euch allen ein leicht verrückter, aber hoffentlich unvergessener und strahlender Prinz sein.“

Sessionsorden überreicht

Den Sessionsorden an diesem Abend bekamen noch Rüdiger Seifener, im Übrigen 25-jähriger Jubelprinz, und Paula Liese. Ersterer ist seit 25 Jahren Mitglied des Elferrats und Paula Liese hat als Kinderfunkenmariechen im Olper Karneval begonnen, tanzte dann bei den Tanzsternen, später bei der Prinzengarde und trainierte vier Jahre die Sternschnuppen. 40-jähriger Jubelprinz ist Georg Hessmann.

Mit den hauseigenen Garden gab es an dem Abend noch jede Menge Tanz und funkensprühende Unterhaltung.

Großspende von Harald Adloff

Dabei galt es, einem Mann ganz besonders zu danken: Harald Adloff, Prinz von 2010, übergab eine Spende in Höhe von über 7000 Euro für die neuen Kostüme der Tanzsterne, in denen diese dann auch ihren ersten Auftritt hatten.