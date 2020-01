Kreis Olpe. Hunderte Kinder und Jugendliche ziehen auch in diesem Jahr im Kreis Olpe wieder als Sternsinger von Tür zu Tür. Klicken Sie sich durch die Fotos.

Diese Sternsinger sind 2020 im Kreis Olpe unterwegs

Für Hilfsprojekte in aller Welt sammeln die Sternsinger im Kreis Olpe in diesem Jahr. In Dutzenden Gottesdiensten wurden die Kinder und Jugendlichen – verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar – ausgesandt.

Zwar lassen sich immer weniger Kinder für das Brauchtum motivieren, wie die Kirchengemeinden bereits seit einigen Jahren beobachten. Doch aus der Zeit gefallen ist die Aktion keineswegs: „Die Kinder und Eltern, die mitmachen, leisten eine tolle Arbeit“, sagten Sabine Eichhammer-Hecken und Tanja Heuel, Organisatorinnen in Olpe, gegenüber dieser Redaktion.

Hier gibt es die Fotos der Sternsinger-Gruppen im Kreis Olpe:

Sternsingeraktion der Gemeinde Bleche 2020

Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger in Hünsborn

Sternsingeraktion in Oberelspe

Sternsingeraktion in Elspe

In Langenei/Kickenbach/Stöppel waren 30 Sternsinger unterwegs.

30 Sternsinger besuchen die Haushalte in Rönkhausen und Glingestraße.

24 Sternsinger in Oedingen, Obervalbert, Oedingermühle, Oedingerberg und Brenschede

Sternsingeraktion 2020 in Hillmicke

Sternsinger in Halberbracht

Sternsinger in Maumke

Sternsinger in Meggen

Auch in diesem Jahr zogen die Sternsinger in den Ortschaften des Schreibershofer Grundes von Haus zu Haus.

12 Sternsinger zogen in Elben von Haus zu Haus.

14 Mädchen und Jungen machten sich als Sternsinger auf den Weg, um den Segen Gottes in die Häuser Neuenkleusheims zu bringen.

Auch in Hützemert sind zu Beginn des Jahres 2020 wieder die Sternsinger unterwegs.

