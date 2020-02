Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls eines Stromverteilerkastens in Drolshagen.

Polizei Diebe stehlen Baustromverteilerkasten in Drolshagen

Drolshagen. Der Energieversorger hatte den Stromverteilerkasten in Drolshagen abgeklemmt. Eine Firma sollte ihn abholen. Doch dann war er weg.

An der Kreuzung „Engelbertstraße/Franz-Hitze-Straße“ in Drolshagen haben unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 11.20 einen Baustromverteilerkasten entwendet. Der zuständige Energieversorger klemmte zunächst den Kasten ab, damit ihn anschließend die Firma, welcher der Kasten gehört, abholen konnte. Als diese aber mit einem entsprechenden Fahrzeug erschienen, war der Kasten nicht mehr vor Ort

Es handelte sich um einen orangenen, circa 120 Zentimeter hohen Stromverteilerkasten. Dieser hatte ein kleines Glasfenster an der Vorderseite und stand auf Metallfüßen. Der Wert beträgt rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.