Den Tätern auf der Spur: So ermittelt die Olper Kripo

Kreis Olpe. In der Kriminaltechnik hat es in den letzten Jahren enorme Verbesserungen gegeben. Wir erklären, wie die Olper Kripo ermittelt.

Jeder Täter hinterlässt Spuren. Und diesen sind die Ermittler seit ewigen Zeiten auf der Ferse. Allerdings haben sich die Möglichkeiten in der Kriminaltechnik enorm verbessert. „Die Entwicklungen in den letzten Jahren sind im Hinblick digitaler Möglichkeiten insbesondere bei der Auswertung von Spuren rasant fortgeschritten“, sagt Christian Vollmerhaus. Bei dem Kriminalhauptkommissar laufen in der Kreispolizeibehörde alle Spuren zusammen. Der 43-Jährige ist Leiter des Kriminalkommissariats 3, das unter anderem zuständig ist für zentralen Erkennungsdienst, Spurensuche und IT-Ermittlungen.

Ein DNA-Abstrichtupfer. Foto: Polizei

Besonders gut darstellen lasse sich die Entwicklung bei der Speicherung und Auswertung von Fingerabdrücken und seit 2003 auch von Handflächenabdrücken, so Vollmerhaus: „Seit 1993 arbeiten wir mit einem auf der Codierung der anatomischen Merkmale (Minutien) basierendem automatisiertem Fingerabdruck-Identifizierungs-System (AFIS). Das System kann die im Finger- und Handflächenabdruck abgebildeten Minutien automatisch erkennen und mit dem Code der abgespeicherten Fingerabdrücke und -spuren vergleichen. Seit 2004 werden Finger- und Handflächenabdrücke digital aufgenommen und zentral beim BKA gespeichert.“

DNA-Analyse ganz wichtig

Die DNA-Analyse sei heute nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr ist im Kreis Olpe eine Leiche in einem Waldstück gefunden worden: „Mit moderner DNA-Analyse konnte der unbekannte Verstorbene als eine seit 2010 vermisste Person identifiziert werden.“ Es wurde DNA-Material aus einem Knochen entnommen. Über Vergleichsmaterial aus dem Angehörigenkreis konnte die Identität geklärt werden.

Bei der Herangehensweise an einen Tatort sei der sogenannte „Erste Angriff“ ganz wichtig, betont Vollmerhaus. Die Kollegen vor Ort müssen den Tatort und die Spuren schützen bis zum Eintreffen der Spurensicherung: „Dies geschieht durch großräumiges Absperren gepaart mit einer ersten fotografischen Dokumentation, um den Tatort frühzeitig einzufrieren, wie wir sagen. So können nachträgliche Veränderungen nachvollzogen werden.“ A und O sei es, Spuren vor Veränderung und Vergänglichkeit zu schützen. Starker Regenfall könne eine mögliche Blutspur zerstören: „Wenn dort zunächst bis zur Sicherung dieser Spur eine Kiste drüber gestellt wird, ist das auch ok.“

In den Täter hineinversetzen

Der Spuren-Experte bringt es auf den Punkt: „Die Kunst ist, sich in den Täter hineinzuversetzen und zu überlegen, wo er Spuren hinterlassen haben könnte.“ Spuren an sich hätten sich im Laufe der Jahres nicht großartig verändert, dafür aber die Möglichkeiten der Sichtbarmachung, Sicherung und die Auswertemöglichkeiten.

Eine Hand bei einer erkennungsdienstlichen Behandlung. Foto: Polizei

Auch wenn der Tathergang zunächst völlig klar erscheine, müsse die Spurensuche und Sicherung unabhängig davon so durchgeführt werden, als wenn noch viele Fragen offen seien und ein Tathergang noch gar nicht bekannt sei. Der Kriminalhauptkommissar nennt ein Beispiel: „Ein hochalkoholisierter Tatverdächtiger gibt in der Tatnacht spontan an, dass er soeben jemanden getötet und diesen auf einem Feld abgelegt habe. Die Leiche wird gefunden, der Täter hat gestanden - der Fall scheint geklärt.“

Am nächsten Tag teilt der festgenommene Tatverdächtige dann über seinen Anwalt mit, dass er sich aufgrund der Alkoholisierung in der Tatnacht an nahezu nichts mehr erinnern könne. Ganz sicher sei er sich, dass nicht er, sondern eine ihm völlig unbekannte Person das spätere Opfer getötet und auf dem Feld abgelegt habe. Er selbst sei nur zufällig dort vorbeigekommen. Blutspuren an seiner Kleidung ließen sich erklären, weil er noch versucht habe, Erste Hilfe zu leisten. Jetzt noch Spuren auf dem mittlerweile gepflügten Acker zu suchen, sei sehr schwierig.

Spezielle Sicherungsmethoden bei Brandermittlern

„Bei Kapitaldelikten wird die KTU aus Hagen hinzugezogen, bei Bränden kommen neben den Brandermittlern der Polizei bei Bedarf Brandsachverständige hinzu“, erläutert Vollmerhaus. Bei Brandermittlungen gebe es weitere spezielle Sicherungsmethoden, wie chemisch-analytische Untersuchungen brandrelevanter Spuren: „Ein erfahrener Brandermittler sieht häufig bereits auf Bildern mögliche Brandausgangspunkte, wo der Laie nur schwarz sieht.“ Art, Form, Größe und Verlauf von Blutspuren lassen später Rückschlüsse auf Begehungsweisen und Tatausführungen zu. Von wo hat der Täter mit dem Messer zugestochen, lag das Opfer bereits wehrlos am Boden?

Cold-Case-Fälle Cold Case Fälle, sprich das „Neuaufrollen“ bisher ungeklärter Kriminalfälle insbesondere im Bereich nicht verjährender Kapitalverbrechen oder Totschlagsdelikte, die in Kürze verjähren, hat es laut Christian Vollmerhaus bei der Olper Polizei bislang noch nicht gegeben. Es handelt sich um spezielle Programme von Seiten der Polizei, bei denen zusammen mit Mordermittlern der Behörden, aber auch Rechtsmedizinern und forensischen Psychiatern sogenannte Altfälle aufgrund der Weiterentwicklung von Technik neu aufgerollt werden.

„Digital hinterlässt ebenfalls jeder Spuren, auch im Darknet“, sagt Polizeisprecher Michael Klein. „Die Kunst ist es, den kleinen Fehler zu finden, den der Täter gemacht hat“, ergänzt Vollmerhaus. Hier lassen sich die Ermittler nicht in die Karten schauen. „Bei digitalen Spurensicherungen werden die Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf durch hiesige Fachleute aus dem Bereich der IT Ermittlung unterstützt. So geschehen zum Beispiel bei den Amokdrohungen auf das St. Ursula Gymnasium in Attendorn“, so der Kriminalhauptkommissar.

Keine Frage: Kriminaltechnik und Ermittlungen sind sehr aufwändig. „Ein Tötungsdelikt lässt sich selten in anderthalb Stunden aufklären, wie es sonntags in der ARD gelingt“, weiß Vollmerhaus.