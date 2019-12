Das WP-Mobil kommt am 7. Januar nach Oberveischede

Das WP-Mobil macht am 7. Januar Halt in Oberveischede. Unsere Redaktion möchte ab 17 Uhr mit den Bürgern im Hotel Sangermann ins Gespräch kommen.

Oberveischede. Die rollende Redaktion der Westfalenpost macht Dienstag, 7. Januar, in Oberveischede Halt. Ziel ist es, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Das WP-Mobil kommt am Dienstag, 7. Januar, nach Oberveischede. Die rollende Redaktion der WESTFALENPOST möchte mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Welche Themen bewegen die Menschen vor Ort? Wo gibt es Probleme? Was müsste sich ändern? Ab 17 Uhr sind alle herzlich zu einem regen Austausch in das Hotel Sangermann eingeladen. Ortsvorsteher Lothar Epe gibt vorab einen Einblick, was aktuell in Oberveischede für Diskussionen sorgt.

Umzingelung befürchtet

Die Marienkapelle in Oberveischede. Foto: Verena Hallermann

Einschließlich der angrenzenden Siedlungen Fahlenscheid, Tecklinghausen, Neuenwald und Apollmicke leben derzeit in Oberveischede rund 850 Menschen. Es ist vor allem die Randlage im Stadtgebiet von Olpe, die den Bürgern mit Blick auf den stetig geforderten und geplanten Ausbau von Windkraftlangen Sorge bereitet. Denn wenn Olpe, Lennestadt, Attendorn und Kirchhundem jeweils am Rand ihrer Stadt- bzw. Gemeinde-Grenzen Windgiganten setzen würden, dann wäre Oberveischede umzingelt.

„Wir sind ja nicht gegen Windenergie bzw. erneuerbare Energien“, betont Ortsvorsteher Lothar Epe im Gespräch mit unserer Zeitung ausdrücklich. „Aber wir haben Bedenken, dass wir von allen Seiten Windräder vor die Nase gesetzt bekommen. Im Ort herrscht eine große Unsicherheit.“ Im vergangenen Jahr wurden oberhalb von Apollmicke zwei Windkraftanlagen errichtet, die für heftige Diskussionen sorgten.

Lothar Epe macht deutlich, dass vor allem der Mindestabstand zur Wohnbebauung ein großes Thema sei. Der Arbeitskreis Windkraft der Dorfgemeinschaft Oberveischede (DGO) hat sich im Frühjahr mit einem offenen Brief an den Olper CDU-Landtagsabgeordneten Jochen Ritter gewandt. Die Forderung: Ein Mindestabstand zwischen Windrädern und Wohnbebauung von 1.500 Metern. Und zwar überall. Egal, ob es sich rein rechtlich um Dorfmischgebiete oder reine und allgemeine Wohngebiete handelt.

Nicht nur die gefürchtete Umzingelung mit Windräder ist ein Thema, auch der geplante Ausbau der Amprion-Höchstspannungsleitung durch das Apollmicketal beschäftigt die Menschen. Seit geraumer Zeit laufen die Verhandlungen. „Das läuft alles sehr im Versteckten“, ärgert sich der Ortsvorsteher. „Die wollen keine Öffentlichkeit. Gerade für die Leute in Apollmicke ist das schlimm, wenn sie Trasse und Windräder gleichzeitig bekämen.“

Ein aktives Dorfleben

Oberveischede hat ein reges Vereinsleben. Neben der DGO, Träger des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ und Herausgeber des jährlichen Dorfkalenders und der Dorfzeitung, gibt es den Männerchor „Liederkranz 1892“, die Spielvereinigung „Blau-Weiß“, den Schützenverein „St. Michael“, den Oberveischeder Carnevalsclub OCC, den Stammtisch der Heimatfreunde sowie einige kirchliche Vereine und Gemeinschaften wie die katholische Frauengemeinschaft.

Außerdem gibt es im Ort auch den Wasserbeschaffungsverband und die Löschgruppe Oberveischede der Freiwilligen Feuerwehr Olpe. Rückblickend haben die Vereine in den vergangenen Jahren viel erreicht. Die Möglichkeiten der Digitalisierung haben immer mehr Einzug in das Dorfleben gehalten, aber auch Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Eine Vesperinsel ist am Friedhofs-Parkplatz entstanden, Wildblumen-Blühstreifen wurden angelegt, der Spielplatz „Am Göterberg“ wurde neu gestaltet und vieles mehr. Außerdem steht im Frühjahr 2020 der Baubeginn des Neubaugebietes „Am Knapp“ mit fünf Häusern an.

Es gibt auch einige Auszeichnungen, auf die die Bürger stolz sein können: Im Jahr 2006 erhielt Oberveischede im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Bronze, drei Jahre später Silber und 2012 wurde das Dorf als Landesgolddorf ausgezeichnet. Im Bundeswettbewerb 2013 erhielt Oberveischede die Silber-Medaille.

Wir freuen uns am Dienstag, 7. Januar, ab 17 Uhr auf lebhafte Diskussionen, interessante Anregungen für unsere Berichterstattung und einen geselligen Abend im Saal des Hotels Sangermann.