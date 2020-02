Coronavirus: Kreis Olpe tritt Infektions-Gerüchten entgegen

Kreis Olpe. Im Internet tauchen immer mehr Gerüchte auf, dass es im Kreis Olpe Infektionen mit dem Coronavirus geben soll. Das Gesundheitsamt widerspricht.

Gerüchte in den sozialen Medien zwingen das Gesundheitsamt des Kreises Olpe am Donnerstag zu einer Klarstellung: „Es gibt bisher keinen bestätigten Fall für eine Erkrankung mit dem Corona-Virus im Kreis Olpe“, erklärt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. „Anderslautende Informationen liegen uns nicht vor.“ Die Behörde spricht in Zusammenhang mit den Gerüchten von „Fake-News“.

Nach den ersten Coronavirus-Fällen in Nordrhein-Westfalen war in den vergangenen Tagen die Sorge vor Infektionen auch im Kreis Olpe gestiegen. In vielen Apotheken sind Mundschutz-Masken bereits ausverkauft.

Bei Symptomen erst beim Arzt anrufen

Nach Einschätzung von Experten besteht derzeit keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung im Kreis Olpe. Wenn dennoch leichte Symptome – ähnlich einer beginnenden Erkältung – auftreten und Betroffene Kontakt zu einem Erkrankten hatten, sollen die Personen ihren Hausarzt erst einmal telefonisch kontaktieren und diesen erst nach Rücksprache aufsuchen.

Bei schweren Symptomen wie akuter Luftnot, anhaltend hohem Fieber über 39 Grad und einem allgemeinen Krankheitsgefühl sollen Patienten telefonisch das Krankenhaus oder den Rettungsdienst kontaktieren und nicht sofort in die Notaufnahme fahren, um die Handlungsfähigkeit der Krankenhäuser nicht zu gefährden.