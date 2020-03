Coronavirus im Kreis Olpe: Frau aus Kirchhundem infiziert

Eine Frau aus dem Kreis Olpe hat sich an dem Corona-Virus infiziert. Das hat eine Untersuchung (hier ein Symbolbild) ergeben.

Kreis Olpe. Eine Frau aus Kirchhundem ist an dem Coronavirus erkrankt. Sie war kürzlich aus dem Urlaub aus Südtirol zurückgekehrt. Was das für sie bedeutet:

Auch im Kreis Olpe gibt es jetzt einen ersten bestätigten Fall einer Erkrankung mit dem Corona-Virus. Bei einer Frau aus der Gemeinde Kirchhundem, nach Informationen unserer Redaktion lebt die Erkrankte in Welschen Ennest, wurde das Virus durch einen Test nachgewiesen.

Bei der Erkrankten, die kürzlich aus einem Urlaub in Südtirol gekommen war, waren leichte Symptome einer Erkältung aufgetreten. Ein vorsorglich durchgeführter Abstrich lieferte jetzt das Ergebnis.

Die Erkrankte wurde aufgefordert, das häusliche Umfeld nicht zu verlassen. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind im Übrigen dabei, das Umfeld der Frau zu untersuchen, um weitere mögliche Virusträger zu identifizieren.

Zahlreiche Speichelproben im Kreis Olpe genommen

In den vergangenen Tagen hat der Kreis Olpe vermehrt Speichelproben genommen. Das Gesundheitsamt hält sich dabei an die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI), dass Proben genommen werden, wenn Patienten über Fieber, Husten oder Atemnot klagen und zudem in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Corona-Virus-Erkrankten hatten oder sich einem Risikogebiet aufgehalten haben.

Im Übrigen gelten weiterhin die Empfehlungen, um sich generell vor Atemwegserkrankungen zu schützen: „Waschen Sie regelmäßig die Hände mit Wasser und Seife, fassen Sie sich nicht mit schmutzigen Händen ins Gesicht. Husten oder niesen Sie in Ihren Jackenärmel am Ellenbogen und nicht in die Hände. Verzichten Sie auf das Händeschütteln und halten Sie zu Erkrankten einen Abstand von ein bis zwei Metern ein“, lauten die Hygieneratschläge des Gesundheitsamtes.