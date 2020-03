Die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben im Kreis Olpe. In unserem Newsblog informieren wir laufend über aktuelle Entwicklungen, neue Fälle, abgesagte Veranstaltungen und die Folgen des Virus für Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Sonntag, 15. März: Betretungsverbot in Kindergärten

Ab Montag, 16. März, gilt für alle Kindergärten im Kreis ein grundsätzliches Betretungsverbot. Aber es gibt eine Ausnahme, stellt Michael Stratmann, Geschäftsführer der Kits GmbH, im Kreis Olpe Träger von 51 Katholischen Kindertagesstätten, klar. „Wir sind verpflichtet, weiter Betreuungsmöglichkeiten für Kinder anzubieten, deren Eltern in hoheitlichen bzw. medizinischen und pflegerischen Berufen in diesen Tagen besonders gefordert sind“, erklärt Stratmann.

Im Wortlaut des Beschlusses der Landesregierung gilt diese Ausnahmeregelung u.a. für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und weiteres Personal. „Für unsere Einrichtungen bedeutet dies in der Praxis, dass wir am Montag die Kindertageseinrichtungen ganz normal besetzen werden. Kinder von Eltern, die den oben genannten Gruppen angehören, werden in allen Einrichtungen aufgenommen und betreut“, erklärt Stratmann. Weitere Einzelheiten will die Landesregierung per Runderlass mitteilen, der aber noch nicht vorliegt. Es ist wohl geplant, dass mit dem Jugendamt kommunale Lösungen abgesprochen werden. „Hier wird auch über die komplette Schließung einzelner Einrichtungen gesprochen werden“, so Stratmann.

Auch die Kitas traf der Erlass der Landesregierung am Nachmittag zum ungünstigen Zeitpunkt, teilweise waren einige Mitarbeiterinnen schon zuhause. Die Regionalleitungen und Kita-Leitungen versuchten am Freitag bis in die Abendstunden, alle Eltern zu erreichen.

Sonntag, 15. März: Ferienfahrplan bei den VWS

Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) reagieren auf den Erlass der NRW-Landesregierung, dass die Schulen ab der kommenden Woche geschlossen bleiben. Am Montag und Dienstag, wenn die Schulpflicht zwar bereits aufgehoben, die Schulen für organisatorische Maßnahmen und Betreuungsangebote noch geöffnet sind, verkehren die Busse im Kreis Olpe nach dem regulären Fahrplan. Ab Mittwoch, 18. März, werden die Verkehrsbetriebe bis auf Weiteres nach dem Ferienfahrplan verkehren. Fragen beantworten die Verkehrsbetriebe telefonisch unter Tel. 0271/31810 oder per E-Mail an

Sonntag, 15. März: AOK schließt Geschäftsstellen

Ab Montag, 16. März, werden die AOK-Kundencenter in Attendorn, Lennestadt und Olpe für die persönliche Beratung der Kunden bis auf Weiteres geschlossen. Die AOK-Mitarbeiter sind dann nur noch über das Service-Telefon 0800/2655000, per Post, E-Mail unter kontakt@nw.aok.de oder digital über das Online-Servicecenter im Internet erreichbar . Mobil geht es mit der ‚Meine AOK-App‘.

„Wir werden unsere AOK-Kundencenter jetzt schließen, um unsere Versicherten und deren Angehörige sowie unsere Beschäftigten gleichermaßen zu schützen. So tragen wir mit dazu bei, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen arbeitsfähig und auch wir selbst als größte gesetzliche Krankenversicherung in der Region handlungsfähig bleiben“, sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.