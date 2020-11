Ralf Wortmann, Bevollmächtigter des Schwimmbadbetreibers Lenne-Therme, traute zunächst seinen Augen nicht: „Ich hatte gerade alles vorbereitet für den vierwöchigen Lockdown, und dann das.“ Nachdem er die Berichterstattung aus dem Kanzleramt über den November-Lockdown verfolgt hatte, war er davon ausgegangen, dass alle Schwimmbäder schließen müssten: „Am Freitag Mittag habe ich dann noch einmal die aktuellste Fassung der Corona-Schutzverordnung auf der Internetseite des Ministeriums durchforstet und entdeckt, dass Schulschwimmen wie der Schulsport gehandhabt wird und weiter stattfindet. Dann hieß es für mich: Alles wieder retour.“ Obwohl die Hallenbäder in Drolshagen und Meggen nur an wenigen Tagen von einigen Schulklassen genutzt würden, müsse das gesamte Bad jetzt fast unter Volllast betrieben werden. Wortmann: „Eigentlich wollten wir alles auf Minimalbetrieb herunterfahren. Allein die damit verbundene Energieeinsparung hätte sich auf rund 3.000 Euro pro Bad und Monat belaufen. Doch das ist ja jetzt hinfällig.“

Schulen reagieren unterschiedlich

Er habe dann noch am Freitag die Schulträger informiert, das Schulschwimmen könne stattfinden. Die Schulen hätten jedoch nicht einheitlich reagiert: „Manche halten ihr Schulschwimmen komplett aufrecht, andere warten erst einmal, andere wiederum verzichten erst einmal von sich aus. Das kann sich aber während des November wieder ändern.“

Für das grundsätzliche Offenhalten der Bäder, so Wortmann, müsse natürlich auch ein Teil seiner Belegschaft an Bord bleiben: „Alle Dienstpläne müssen neu geschrieben werden. Ich werde aber versuchen, keinen mehr in die Kurzarbeit zu schicken.“ Die Beschäftigten hätten durch die vier Monate Kurzarbeit schon reichlich Einbußen hinnehmen müssen, „jetzt so kurz vor Weihnachten braucht das keiner mehr.“ Zum Team in Drolshagen gehörten neun Mitarbeiter, vier in Vollzeit, in Meggen seien es zehn, fünf in Vollzeit.

Schulen in Flexibilität geübt

Petra Schmidt, Rektorin der Gräfin-Sayn-Grundschule der Stadt Drolshagen. Foto: Josef Schmidt / WP

Auch Petra Schmidt, Leiterin der Drolshagener Gräfin-Sayn-Grundschule, hatte sich schon damit abgefunden, dass das Schulschwimmen ausfalle: „Wir wurden ebenfalls überrascht und schicken unsere Kinder wie geplant in die Schwimmhalle, an drei Vormittagen, montags, mittwochs und freitags.“ Die Organisation sei bereits nach dem Motto „Hallensport statt Hallenbad“ umgestellt, die Schulbusse abbestellt gewesen. „Das haben wir dann wieder umgeswitcht.“ Überraschungen aus Düsseldorf sei man bereits gewohnt: „Wir reagieren flexibel, so kurzfristig wie möglich“, sagt Petra Schmidt

Das Hallenbad in Meggen, fügt Ralf Wortmann hinzu, werde in dieser Woche nur am Donnerstag für drei Grundschulklassen geöffnet, das werde sich in der kommenden Woche aber möglicherweise ändern.

„Können wir nicht leisten“

Ingo Ehrhardt, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Olpe, fasst trotz des neuen Erlasses für das Freizeitbad Olpe einen anderen Entschluss als die Lenne-Therme: „Das können wir nicht leisten. Wir stellen den kompletten Betrieb für November ein und haben das den Schulen auch bereits mitgeteilt.“

Unverständnis

Ingo Ehrhardt, Chef der Olper Bäderbetriebe. Foto: Josef Schmidt / WP

Der Aufwand, nur für ein paar Schulklassen das gesamte Bad die gesamten Wochen über in Betrieb zu halten, sei viel zu groß. Allein der bürokratische Aufwand, einen Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken und die anderen, die man fürs Schulschwimmen brauche, nicht, übersteige den Nutzen.

Den Kurs der Landesregierung in Sachen Schwimmbadnutzung kann Ehrhardt nicht nachvollziehen: „Das soll mir mal jemand erklären. Die Schulklassen sollen weiter schwimmen, aber unsere Reha-Kurse müssen ausfallen.“