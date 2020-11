Corona-Tagebuch: Studienbeginn ohne persönliche Kontakte

Attendorn. Paulina Beul (19) hat im Sommer ihr Abitur in Attendorn gemacht, jetzt ist sie Studentin. Wie sie den Lockdown nutzt und was ihr besonders fehlt:

Paulina Beul hat in diesem Sommer ihr Abitur am St.-Ursula-Gymnasium in Attendorn gemacht. Derzeit macht die 19-Jährige ein duales Fernstudium an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) in Saarbrücken. Ihre Ausbildungszeit absolviert sie im „Maxsport Attendorn“, das im Lockdown light ebenfalls schließen musste.

„Ich habe dieses Jahr mein duales Fernstudium Bachelor of Arts Gesundheitsmanagement begonnen. Leider unter anderen Umständen, als ich mir hätte vorstellen können. Meine ersten Module habe ich nur online gehabt, bislang habe ich weder meine Kommilitonen noch Dozenten persönlich kennengelernt. Ich hoffe, dass sich das bald ändern wird.

Das Maxsport-Team hat ein gut entwickeltes Coronakonzept erarbeitet. Die Maskenpflicht, so wie das regelmäßige Desinfizieren und Stoßlüften sind mittlerweile zum Bestand unseres Alltags geworden. Es wurden neue Dinge angeschafft, wie unter anderem auch ein Luftreinigungsgerät, zur Vernichtung von Bakterien und Säuberung der Luft im Studio. Nichtsdestotrotz mussten wir erneut schließen. Der zweite Lockdown heißt nun für uns „Arbeiten von Zuhause“. Es wird viel vorbereitet, die Mitglieder werden jederzeit in den Sozialen Medien über Neuigkeiten informiert, außerdem besteht die Möglichkeit an Online-Kursen über die Maxsport-App teilzunehmen. Ich nutze die Lockdown-Zeit zum intensiven Lernen meiner Studieninhalte.

Trotz der Corona-Umstände macht mir die Arbeit im Maxsport sehr viel Spaß und ich hoffe darauf, dass wir bald wieder öffnen dürfen, um neu durchstarten zu können und um unsere Mitglieder wiederzusehen.“