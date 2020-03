Olpe. Patienten der „Schwanenpraxis“ und der „Praxis am Imberg“ bekommen ihre Rezepte ab sofort in der leerstehenden Schwanenapotheke in Olpe.

Die Not in der Coronakrise macht erfinderisch: Patienten der Schwanenpraxis an der Westfälischen Straße und der Praxis am Imberg (Winterbergstraße) in Olpe bekommen ihre Rezepte ab sofort nicht mehr in den beiden Praxen, sondern am Nacht- bzw. Notdienschalter der aktuell leerstehenden Schwanenapotheke an der Westfälischen Straße. In diese Räumlichkeiten ist die Praxis am Imberg vorübergehend als Mieter eingezogen.

„Wir möchten verhindern, dass unsere Patienten in unseren Praxen, also im geschlossenen Raum, unnötig Kontakt zueinander haben. Im Freien können sie sich ihre Rezepte, Überweisungen oder Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen risikolos abholen“, erklärt Jan Goebel, Facharzt für Innere Medizin in der Praxis am Imberg.

Im Übrigen seien dadurch auch die eigenen Mitarbeiter besser geschützt. Die Bestellung der Rezepte läuft weiterhin online oder telefonisch. Geöffnet hat die Rezeptausgabe in der Apotheke werktags von 13 bis 14 Uhr und zudem montags, dienstags und donnerstags auch von 17 bis 18 Uhr.

Kurze Wege

Über die ersten Erfahrungen vom Montagmittag berichtet Jan Goebel: „Es hat wirklich gut geklappt, auch wenn uns die Patienten, die draußen in der Kälte vor dem Schalter warten mussten, ein wenig leid getan haben.“ Schätzungsweise 70 bis 100 Formulare habe man in der ersten Stunde ausgegeben.

Das Gute: Patienten, die von der Neuregelung noch nichts wissen, finden entsprechende Hinweise an den Arztpraxistüren und müssen dann zur nur wenigen Meter entfernten Schwanenapotheke laufen.