Kreis Olpe. Die Listen mit den Menschen, die in Quarantäne geschickt werden müssen, kürzer. Der Kreis Olpe erklärt warum und setzt auf die neuen Maßnahmen.

Die Anzahl der Kontaktpersonen von Bürgern aus dem Kreis Olpe, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wird geringer. Das teilt Hans-Werner Voß, Pressesprecher des Kreises Olpe, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Damit werden die Listen mit den Menschen, die in Quarantäne geschickt werden müssen, kürzer. Das ist damit zu begründen, dass sich einige Personen bereits in Quarantäne befinden, wenn sie das positive Ergebnis erhalten und daher ohnehin weniger Kontakt zu anderen Personen hatten, erklärt Voß. „Das ist der Hauptgrund. Und möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass die Menschen von sich aus Kontakte reduzieren, aber das ist nur Spekulation“, so der Pressesprecher. „Jetzt hoffen wir natürlich, dass die neuen Maßnahmen auch Wirkung zeigen.“

Wertschätzung der Gesundheit

Doch wie reagieren Menschen im Kreis Olpe auf den November-Lockdown? Irene Gleich (57), Krankenschwester aus Welschen Ennest, fällt auf, dass die Menschen in ihrem beruflichen und privaten Umfeld nach den steigenden Zahlen sensibler mit dem Thema Corona umgehen. „Viele merken jetzt, wie wertvoll die Gesundheit ist.“

Sie selbst fühlt sich von den neuen Schutzmaßnahmen nicht sehr eingeschränkt. „Ich bin beruflich sehr eingespannt, deshalb gehe ich nicht oft ins Restaurant.“ Dennoch tut es ihr leid für die Gastronomie, dass diese jetzt schon wieder komplett schließen muss. „Ich bin nicht sicher, ob das sinnvoll ist.“

Hans Jürgen Meyer aus Kamen, am Montag unterwegs in der Lennestädter City, findet die Beschränkungen überhaupt nicht schlimm, sondern vollumfänglich notwendig, um das rasante Ansteigen des Infektionsgeschehens einzudämmen. „Ich finde das gut, man müsste das noch besser kontrollieren.“ Denn leider gebe es immer noch viele Leute, die die Gefahr des Virus nicht ernst nehmen würden.

Heinz Leber aus Saalhausen fühlt sich durch die Lockdown-Maßnahmen ebenfalls nicht sehr eingeschränkt. Der gewohnte Café-Besuch müsse jetzt zwar ausfallen, das sei aber kein Problem. „Ich halte mich an die Auflagen, es muss sein“, sagt der 81-Jährige. Keinerlei Verständnis hat er für die Querdenker und Coronaleugner: „Was sind das für Leute?“

Menschen sind vorsichtiger geworden

Hermann Sangermann aus Attendorn sieht die Lockdown-Entscheidung „ziemlich locker“, wie er sagt. Denn: „Wir müssen es nehmen, wie es ist und das Beste aus der Situation machen.“ Für ihn bedeutet das in erster Linie: die nächsten Wochen alleine joggen gehen. Manfred Keseberg, ebenfalls wohnhaft in der Hansestadt, stimmt zu und betont: „Ich bin schon etwas vorsichtiger geworden und ertappe mich dabei, in der Öffentlichkeit einen Schritt zur Seite zu gehen, um die Abstände einzuhalten.“ Er werde nach dem Inkrafttreten des zweiten Lockdown nun häufig mit seinem Bruder wandern gehen.

Angst vor den kommenden Tagen und Wochen haben die beiden Attendorner aber keineswegs. Genauso wenig wie die 20-jährige Fenna Kehlenbach aus Olpe, die Sonderpädagogik in Dortmund studiert und zu den verschärften Corona-Maßnahmen sagt: „Ich merke, dass die Menschen vorsichtiger werden und sich nicht in die Quere kommen wollen.“ Sie selbst sei derzeit kaum einmal draußen, weil vor allem das Studium komplett online verlaufe.