Corona im Kreis Olpe: So werden Vereine vom Land entschädigt

Kreis Olpe. Bei einer Veranstaltung des Kreisschützenbundes Olpe rückt das Ehrenamt in den Fokus. Vereine nutzen bislang NRW-Förderprogramm nur sporadisch.

Der Kreisschützenbund Olpe hatte vor Kurzem Vertreter der angeschlossenen Vereine, Bruderschaften und Gesellschaften zu einer Informationsveranstaltung in die Olper Stadthalle gebeten. Über 100 Vereinsvertreter aus 50 Vereinen folgten dieser Einladung und weitere 65 Schützen haben die Möglichkeit der Online-Teilnahme genutzt, um so per Video-Stream den Vorträgen folgen zu können.

Nach der Begrüßung durch den Kreisoberst Markus Bröcher und den Kreisgeschäftsführer André Arenz konnte sich der neue Vorsitzende des Kreismusikerverbandes, Johannes Sondermann aus Rhode vorstellen. Er unterstrich die Wichtigkeit der guten Zusammenarbeit zwischen Schützen und Musikern.

Bislang wenig in Anspruch genommen

Der heimische Landtagsabgeordnete Jochen Ritter berichtete über Möglichkeiten der Förderung des Landes, die das Schützenwesen betreffen. Nicht zuletzt auf Anregung eines Vereinsvorsitzenden aus dem Kreis Olpe habe man in Düsseldorf bereits kurz nach Ausbruch der Pandemie das Ehrenamt im Hinblick auf die Krise den Blick genommen und Vorsorge dafür getroffen, dass Vereine dadurch nicht in existenzielle Schwierigkeiten kommen. Das Programm werde allerdings wenig in Anspruch genommen.

Das Gute daran sei, dass die Vereine und Bruderschaften offenbar solide gewirtschaftet hätten und erst mal ohne Hilfe auskämen. In einigen Fällen würde aber nun Geld eingesetzt, das zukünftig für Renovierungen usw. fehle. Denn es gäbe zwar Förderprogramme, bei denen Schützenhallen eine Rolle spielen können, aber keine, die hauptsächlich auf deren Reparatur oder Modernisierung gerichtet wären. In Anbetracht der absehbaren erheblichen hygienischen Anforderungen wolle er zur Sprache bringen, ob nicht in dieser Hinsicht Unterstützung gewährt werden könne. „Bringen Sie Ihre Vorstellungen darüber, wie nächstes Jahr Schützenfeste in überschau- und vertretbarem Rahmen durchgeführt werden könnten, zu Papier und stimmen Sie sich über Ihre Verbände mit den zuständigen Ministerien ab. Wir müssen alle gemeinsam daran arbeiten, dass das Brauchtum im gesellschaftlichen Bewusstsein präsent bleibt“, so Ritter. Die zuständigen Häuser in Düsseldorf hätten für die Schützen ein ebenso offenes Ohr wie für die Karnevalisten und seien unter Corona ebenso hilfs- und gesprächsbereit wie zuvor.

Anforderungen beim Ausschank

Sonderprogramm „Heimat, Tradition und Brauchtum“ Mit dem Sonderprogramm „Heimat, Tradition und Brauchtum“ unterstützt die Landesregierung NRW gemeinnützige Vereine oder Organisationen, die sich im Sinne ihrer Satzung in den Bereichen Heimat, Tradition und Brauchtum einsetzen. Sie sollen zur Überwindung eines durch die Corona-Krise verursachten existenzgefährdenden Liquiditätsengpasses einen einmaligen Zuschuss in Höhe von bis zu 15.000 Euro beantragen können. 50 Millionen Euro hat das Land dafür zur Verfügung gestellt.

Breiten Raum nahm an diesem Abend der Vortrag von Dieter Menne, Projektleitung Veranstaltungen der Krombacher Brauerei, ein. Intensiv beleuchtete er die einzelnen Aspekte der Hygieneanforderungen beim Getränkeausschank bei Feierlichkeiten im Allgemeinen und Schützenfesten im Besonderen. Unterstützt wurde er dabei von Vertriebsdirektor Gerd Harnischmacher, Hygienefachberater Andreas Bonzol, Pascal Böhmer und Volker Leber, Fachberater und Feldtrainer der Firma Ecolab. Auslösend und verstärkt durch die Corona-Pandemie fordert die Glashygiene bereits jetzt hohe Standards und wird den Vereinen, Bruderschaften und Gesellschaften in Zukunft noch viel abverlangen. Die Anforderungen ein Getränkeglas viren- und bakterienfrei aber auch geschmacksneutral und gut gekühlt und befüllt dem Gast anzubieten sind enorm. Deutlich wurde, dass der einfache Spülboy bei richtiger Anwendung auch seinen Zweck erfüllt. Auf Schützenfesten und ähnlichen Veranstaltungen aufgrund der benötigten großen Glasmengen in kurzer Zeit aber nicht praktikabel erscheint.

Noch viele Fragen zu klären

Das Fazit an dem Abend war, dass noch viele Fragen zu beantworten und Sachlagen zu klären sind, sich aber der Notwendigkeit der besonderen Glashygiene sicher niemand mehr entziehen will und kann. Die aufgezeigten Wege müssen nun noch weiter beleuchtet werden, um sie zur nächsten Schützenfestsaison umsetzen zu können. Dafür bedarf es im Schützenwesen starker und verlässlicher Partner. Sämtliche Unterlagen stehen den Vereinen auf der Internetseite des Kreisschützenbunds unter den Downloads ab sofort zur Verfügung.

Zum Abschluss des Abends überraschte Vertriebsdirektor Gerd Harnischmacher noch den neuen Vorsitzenden des Kreismusikerverbands, Johannes Sondermann, mit der Zusage, den Verband mit einer Spende über 10.000 Euro zu unterstützen.