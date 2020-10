Corona im Kreis Olpe: Fußballer des SC Drolshagen infiziert

Kreis Olpe. Corona im Kreis Olpe: Die Zahl der Infizierten ist auf 36 gestiegen, nach neuen Fällen vor allem in Drolshagen und Meggen. Infos im Überblick.

Corona in Attendorn, Olpe, Lennestadt, Wenden, Finnentrop, Kirchhundem und Drolshagen : Im Kreisgebiet gibt es neun neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 830.

: Im Kreisgebiet gibt es neun neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 830. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten steigt auf 36, ebenso wächst der so genannte Inzidenzwert für sieben Tage von 11,9 auf jetzt 14,1.

Infizierten steigt auf 36, ebenso wächst der so genannte für sieben Tage von 11,9 auf jetzt 14,1. Unter den Neuinfizierten sind zwei Fußballer des FC Drolshagen und drei Kinder einer Familie in Meggen. Sie besuchen die Sekundarschule und die Grundschule.

Corona im Kreis Olpe: Zwei Fälle beim SC Drolshagen

Update, 7. Oktober: Seit gestern Abend wurden dem Gesundheitsamt neun neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie beläuft sich nun auf 830. Die Fallzahl pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt heute laut Daten des Robert-Koch-Instituts bei 14,1. Derzeit gelten 36 Personen als akut infiziert.

Eine Fußballmannschaft des SC Drolshagen musste unter Quarantäne gestellt werden. Dort waren am vergangenen Wochenende zwei Spieler für ihren Verein aktiv, die nach dem Spiel positiv getestet wurden. „Leider wurde von der Mannschaft das vorgesehene Hygienekonzept nicht eingehalten, so dass es in den Spielpausen zu engen Kontakten mit den Infizierten gekommen ist“, so Michael Färber, zuständiger Fachbereichsleiter beim Kreis Olpe.

Im Rahmen der Nachverfolgung der Kontaktpersonen konnte aber festgestellt werden, dass die Spieler der gegnerischen Mannschaften außerhalb des Spielfelds keinen Kontakt zu den infizierten Spielern hatten. Daher mussten für diese Mannschaft keine Maßnahmen angeordnet werden.

Corona in Lennestadt: Drei Schüler mit Corona infiziert

Update 7. Oktober: In Meggen gibt es drei neue Coronafälle. Drei Kinder einer Familie in Meggen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Diese Schulen und Klassen in Lennestadt sind betroffen.

Corona im Kreis Olpe: 48 neue Personen in Quarantäne

Update 6. Oktober: Das Covid-19-Virus greift im Kreis Olpe weiter um sich. Drei neue Infizierte und 48 neue Personen in Quarantäne meldet das Gesundheitsamt.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf jetzt 821. Die Zahl der Personen in durch das Gesundheitsamt verordnete Quarantäne hat einen großen Sprung gemacht, sie ist in 24 Stunden von 432 auf nun 480 gestiegen.

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Olpe

Unsere Lokalredaktion hält Sie bei der Entwicklung im Kreis Olpe auf dem Laufenden: Wie reagieren Behörden? Was bedeuten die Corona-Maßnahmen für das öffentliche Leben? Welchen Auswirkungen haben die Einschränkungen auf die Schulen oder die Wirtschaft?

Sie wollen keine Nachricht aus Attendorn, Olpe, Lennestadt, Kirchhundem und Drolshagen mehr verpassen? Auf der Stadtseite finden Sie stets die aktuellen Informationen aus dem Kreis Olpe.

Die Lokalredaktion finden Sie auch auf Facebook.