Corona im Kreis Olpe: 400 Menschen warten auf Testergebnis

Kreis Olpe. Nur fünf neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt im Kreis Olpe am Dienstag. Allerdings stehen nach Ostern auch noch viele Testergebnisse aus.

Bei fünf weiteren Menschen im Kreis Olpe ist das Coronavirus nachgewiesen worden. Nach Angaben des Gesundheitsamtes gibt es damit inzwischen 427 bestätigte Fälle. Die gute Nachricht: 187 Patienten gelten inzwischen als genesen – 13 mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der Todesopfer liegt weiter bei 14 Menschen. 37 Patienten mit der Lungenkrankheit CoViD19 werden im Krankenhaus behandelt, von ihnen müssen zehn auf der Intensivstation beatmet werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das Gesundheitsamt hat inzwischen mehr als 3000 Tests auf das Virus angeordnet, von denen ein Großteil negativ ausfiel. Knapp 400 Menschen warten derzeit allerdings noch auf ihr Testergebnis. In 159 weiteren Verdachtsfällen wurden am Dienstag neue Tests durchgeführt.

Am stärksten betroffen ist Attendorn (103 bestätige Fälle). In Lennestadt gibt es 88 Nachweise, in Finnentrop 64, in Olpe 52, in Drolshagen 50, in Wenden 39 und in Kirchhundem 31. Knapp 500 Menschen sind in Quarantäne, in 1157 Fällen ist sie inzwischen wieder beendet.