Corona: Grüne fordern Landrat zum sofortigen Handeln auf

Kreis Olpe. Die Kreis-Grünen fordern eine sofortige Einberufung des neuen Corona-Arbeitskreises und weitere Schutzmaßnahmen.

Die Fraktion der Grünen im Kreistag fordern Landrat Melcher auf die für den 18. November geplante erste Sitzung des neuen Arbeitskreises Corona angesichts der dramatischen Entwicklung in der Corona-Pandemie vorzuziehen und werfen dem Landrat indirekt eine Verzögerungstaktik vor.

„Unsere Fraktion, und das haben wir in der letzten Kreistagssitzung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, erwartet von Ihnen ein unverzügliches Einberufung dieses Arbeitskreises. Es geht nämlich nicht darum irgendwann einmal darüber nett zu reden, sondern es geht darum, Maßnahmen möglichst sofort und unverzüglich, d. h. ohne schuldhaftes Vertendeln in die Wege zu leiten. Allem Anschein nach, sieht die Landesregierung dieses Problem ähnlich. Wir alle wissen um die stark steigenden Zahlen an Infizierten und Toten und die zum Teil katastrophalen Zustände in den Schulbussen. Da ist es nicht hilfreich in zwei Wochen mal darüber zu reden. Jetzt ist Handeln gefragt. Und zwar sofort. Aussitzen ist keine Option“, so der Fraktionsvorsitzende Fred Josef Hansen.

Andere Kreise sind schneller

Andere Städte und Kreise hätten die Zeit genutzt und sich schon längst auf den Weg gemacht um Maßnahmen einzuleiten, zu kontrollieren und die Schüler vor unnötigen vermeidbaren Infektionen zu schützen. „Herr Landrat Melcher, überdenken Sie noch einmal die Terminsetzung. Unsere Fraktion ist bereit sich angesichts der dramatischen Lage auch am Wochenende oder zu jedem anderen Termin zu diesem Thema in der öffentlichen Arbeitsgruppe Corona zu treffen“, der Fraktionsvorsitzende Fred Josef Hansen.