CDU-Ritter: Geld für Radwege und Brücken

Kreis Olpe. CDU-Landtagsabgeordneter Jochen Ritter ist der Überbringer der guten Nachricht: Es gibt Geld aus der Landes-Kasse für Attendorn und Finnentrop.

Über Fördergeld aus dem Programm Nahmobilität 2020 für den Kreis Olpe informiert CDU-Landtagsabgeordneter Jochen Ritter: „Das NRW-Verkehrsministerium hat den ersten Teil des Förderprogramms veröffentlicht. Ob per Fahrrad in all den mittlerweile zur Verfügung stehenden Variationen oder auf Schusters Rappen - wir wollen mit der Förderung der Nahmobilität ein attraktives Verkehrswegenetz ausbauen, aus dem jeder Einzelne wählen kann, wie er gesund und umweltfreundlich unterwegs sein möchte.“

Auf dem Gebiet der Stadt Attendorn unterstützt das Land den Neubau des Radwegs entlang der Milstenauer Straße und die Erneuerung des Radwegs entlang des Ahauser Stausees mit 237.700 Euro bzw. mit 75.700 Euro.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Finnentrop fördert das Land den Neubau einer Brücke für Radfahrer und Fußgänger über die Lenne mit 484.300 Euro.

Neben Fuß- und Radwegen können mit den Mitteln auch Fahrradabstellanlagen und digitale Angebote für die Nahmobilität sowie Kommunikations- und Serviceangebote gefördert werden. Ritter: „Ich würde mich freuen, wenn noch mehr von den Mitteln, die wir im Haushalt zur Verfügung gestellt haben, in den Kreis Olpe fließen würden.“

Hintergrund: 139 neue Projekte der Kommunen sind in das Nahmobilitätsprogramm 2020 des Landes aufgenommen worden. Sie werden mit 20,9 Millionen Euro gefördert.