Bereits im Februar fand die letzte Mitgliederversammlung des CDU Stadtverbands Olpe statt. Durch eine missverständliche Verfahrensanweisung des Landeswahlleiters konnte die Wahl der Direktkandidaten zur Vertretung der Kreisstadt jedoch nicht wie geplant durchgeführt werden.

Somit lud der Stadtverband alle Mitglieder am Sonntag in die Schützenhalle in Rhode ein und konnte dort eine unkomplizierte Wahl durchführen. 63 wahlberechtigte Mitglieder der CDU waren erschienen. „Man kann bei der Wahl von einem fast einstimmigen Ergebnis sprechen“, so Markus Arens, Vorsitzender der CDU Olpe und fügte hinzu, dass alle Kandidaten mit 61 bis 62 Stimmen gewählt wurden.

Kreis Olpe Weber bereits nominiert Die Reserveliste setzt sich aus Teilen der CDU Fraktion und Absprachen der Ortsunionen zusammen. Bereits in der letzten Mitgliederversammlung wurde Bürgermeister Peter Weber erneut einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten nominiert.

19 Direktkandidaten aus den Olper Wahlbezirken standen für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung auf der Liste: Philipp Scharfenbaum (Olpe I Südlicher Bratzkopf), Frank Clemens (Olpe II Westlicher Bratzkopf, Bahnhof, Wüste), Christian Schneider (Olpe III Westlicher Hoher Stein, Bruchstr.), Sandra Schulte (Olpe IV Oberer Hoher Stein/Kimicker Berg), Nicole Hütte (Olpe V Unterer Hoher Stein/Martinstr.), Markus Arens (Olpe VI Östlicher Hoher Stein, Günsetal), Ann-Sophie Siebert (Olpe VIII Hakemicke), Jürgen Sonsalla (Olpe IX Kortemicke, Rochusstr.), Marco Kieserling (Olpe IX Hatzenberg), Jochen Ritter (Olpe XI Östlicher Imberg, Obere Westfälische Straße), Markus Bröcher (Rüblinghausen-Saßmicke), Thomas Primavesi (Dahl-Friedrichsthal), Rüdiger Schnüttgen (Rehringhausen-Stachelau-Griesemert), Michael Baumann (Altenkleusheim-Neuenkleusheim), Verena Hengstebeck (Lüttringhausen-Thieringhausen), Michael Scheffel (Rhode), Michael Wrede (Eichhagen-Sondern) und Jan Weiskirch (Neger-Oberveischede).

Reserveliste mit 53 Kandidaten

Dazu kamen weitere 19 Ersatzvertreter, welche ebenfalls ein einstimmiges Wahlergebnis erzielten und die sogenannte Reserveliste mit 53 Kandidaten. „Wir sind sehr stolz über diese Liste“, so Arens. „Sie ist sehr ausgewogen und gut gemischt. Jedes Alter und Geschlecht ist vertreten und alle sind Mannschaftstauglich“. Für den Stadtverband stehe dies an erster Stelle: „Egoismus ist hier fehl am Platz, auf den Teamgeist sollen sich die Wähler auch weiterhin verlassen können.“

Welche Ziele in der letzen Zeit bereits erreicht werden konnten, verdeutlichte Kreisdirektor Theo Melcher, der als neuer Landrat für die CDU antritt: „Die Geschichte des Kreises Olpe ist eine Erfolgsgesichte“. Die Basis wurde durch die Städte und Gemeinden, Ehrenamt und die mittelständischen Unternehmen gelegt. Alle ziehen an einem Strang und erreichten beispielsweise den Ausbau der Kitas. 150 aktuelle Ausbauplätze seien bereits in Bau oder Planung. Für die CDU der Vergangenheit sei dies nichts Selbstverständliches. In den 1980/90er Jahren sprachen einige noch davon, dass junge Menschen zu ihrer Mutter und nicht in eine Tagesstätte gehören, aber: „Konservative sind in der Lage auch die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern“.

Auch die Vernetzung der Südwestfälischen Kreisgebiete, verdeutlicht das gut funktionierende System. Die Region konnte in den letzen Jahren bereits durch die „Regionale 2013“ mit 250 Millionen Euro (davon 150 Mio. Fördergeldern) weiter ausgebaut werden. Besonders schönes Beispiel sei hier der Bereich rund um den Bigge- und Listersee. Hierbei ginge es vor allem auch um die Lebensqualität der hier lebenden Menschen und nicht in erster Linie um die Touristen.

Kreisdirektor warnt vor Hysterie

Besonders wichtig war es Melcher auch, das aktuelle Thema der Corona-Krise anzusprechen: „Vorsicht und Verständnis - Ja. Aber Hysterie - Nein“. Auch wenn aktuell noch kein Fall im Kreis diagnostiziert worden sei, habe sich der Arbeitskreis Corona gebildet. Hier ginge es Melcher vor allem darum, Informationswege zu gestalten. Somit stehe in der Verwaltung ein Bürgertelefon zur Verfügung und die Hilfe vom Gesundheitsamt im Fokus. Auch den Hausärzten werde die Last von den Schultern genommen, so dass Abstriche im Falle eines Verdachts ebenfalls extern vom Gesundheitsamt durchgeführt werden.