Mit einem Traumergebnis nominierte der CDU-Gemeindeverband am Freitagabend im Hotel Kinner Björn Jarosz zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 13. September. Von den 47 stimmberechtigten Mitglieder gaben 46 ihre Stimme dem 48-jährigen Fachbereichsleiter Bauen im Rathaus der Gemeinde; eine Stimme war ungültig, somit kann der Heldener mit 100-prozentiger Zustimmung in den Kampf um den Bürgermeisterstuhl ziehen.

Gemeindeverbandschef Bernhard Schwermer gratuliert Björn Jarosz zur überzeugenden Wahl. Foto: Volker Eberts / WP

Für die Union war es noch wichtiger, wie das Ergebnis zustande kam. Gemeindeunionsvorsitzender Bernhard Schwermer hatte noch vor der Bewerbungsrede klar gestellt: „Die Gemeindeunion steht wie eine Wand hinter Björn Jarosz.“ 20 Minuten später, nach der Rede des Kandidaten, war allen klar, dass der Verwaltungsfachmann es sehr ernst meint, mit der Union die Gemeinde nach vorn zu bringen.

Bereit für die erste Reihe

„Wer Missstände bemängelt und bessere Wege kennt, der muss auch bereit sein, sich in die erste Reihe zu stellen“, so der Bewerber zu seiner Motivation. Die Gemeinde habe enormes Potenzial, aber vieles müsse aufgearbeitet werden. Klar skizzierte er die Problemfelder: zu wenig Gewerbeflächen, zu wenig verfügbare Bauplätze, Windkraft, bei der die Gemeinde das Heft des Handelns behalten müsse, die kränkelnde Infrastruktur, Klimaschutz und Wasserversorgung.

„Es gibt im Rathaus mehr Fragen als Antworten“, sagt er. Diese müsse man gemeinsam und mit Mut anpacken, nur dann bewege sich etwas in die richtige Richtung. „Mein Credo ist eins nach dem anderen, zügig, entschlossen und zielorientiert durch Gemeinsamkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit“, rief er den Parteifreunden zu, bevor sie ihr Kreuzchen für die geheime Wahl machten. Gemeinsam, das war an diesem Abend der meist benutzte Begriff.

Der CDU-Gemeindeverband hat erkannt, dass die Sehnsucht, endlich wieder einen eigenen Bürgermeister im Rathaus zu stellen, um die Gemeinde weiter zu entwickeln, nur befriedigt werden kann, wenn alle gemeinsam ins Rad packen. Der Wahlkampf gegen den amtierenden Bürgermeister ist eröffnet.