Caritas in Finnentrop: Geburtstage inmitten der Coronakrise

Finnentrop. Caritas-Beratungshaus in Finnentrop: Vor zehn Jahren zum ersten Mal geöffnet, bietet seit fünf Jahren auch Caritas AufWind hier Unterstützung an:

Das Caritas-Beratungshaus an der Bamenohler Straße in Finnentrop feiert gleich zwei Geburtstage: Im Jahr 2010, also vor 10 Jahren, öffnete es zum ersten Mal mit verschiedenen Angeboten seine Türen. Und seit fünf Jahren bietet dort insbesondere Caritas AufWind Beratungs- und Förderangebote an.

„Ein, beziehungsweise in diesem Fall sogar zwei, Jubiläen sind eigentlich ein Grund zum Feiern, derzeit ist das aber nicht möglich“, sagt Einrichtungsleiter Ulrich Gabriel vor dem Hintergrund von Corona und ergänzt: „Unser Haus ist vielen ortsansässigen Menschen und Hilfesuchenden ein fester Begriff. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, die Idee eines Beratungshauses umzusetzen. Für den Sozialraum der Gemeinde ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not erforderlich.“

Dienste stetig ausgebaut

Nachdem die passenden Räumlichkeiten gegenüber vom Bus- und Hauptbahnhof gefunden wurden, konnte die Idee, ein Angebot der Caritas, das mehrere Einrichtungen, Dienste und Angebote unter einem Dach vereint, verwirklicht werden. Im Frühjahr 2010 startete das Beratungshaus mit den ersten Diensten im Fachbereich Jugend- und Gefährdetenhilfe. Auch der Fachverband IN VIA bot die ersten Integrationskurse für Frauen unterschiedlichster Herkunft an.

Kontakt, Öffnungszeiten und Zielgruppen Kontaktdaten Caritas-AufWind Finnentrop: 02721/6025830;

infoCAF@caritas-olpe.de Weitere Infos auch unter www.caritas-olpe.de Öffnungszeiten: Montags bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Beratungstermine nach vorheriger Terminvereinbarung. Zielgruppen von Caritas-AufWind sind unter anderem: Familien, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Menschen ohne Arbeit, Menschen mit Behinderung, Menschen in beruflichen Übergängen oder Menschen mit Migrationshintergrund.

Seit August 2014 trägt der Fachbereich den Namen „Caritas AufWind“ und zusätzlich zu dem Standort in Finnentrop gibt es auch weitere Standorte in Lennestadt, Olpe, Wenden und Attendorn. Sozusagen die zweite Eröffnung – dieses Mal als Caritas AufWind – fand Mitte März 2015 statt. Im Laufe der Jahre hat die alltägliche Arbeit mit den Menschen vor Ort gezeigt, dass weitere Bedarfe vorhanden sind und die Dienste stetig ausgebaut werden müssen. Derzeit bietet Caritas AufWind in Finnentrop Frühförderung, Erziehungsberatung, Hilfen zur Erziehung, Integrations- und Migrationsberatung sowie Suchtberatung vor Ort an. Unterstützt wird das Angebot durch die Erwerbslosenberatungsstelle von IN VIA. Und selbstverständlich lebt das Tun von der engen Zusammenarbeit mit den anderen Standorten von Caritas AufWind im Kreis Olpe.

Die Corona-Pandemie hat die Beratung vor Ort vor große Herausforderungen gestellt und das nicht nur organisatorisch. Die Auswirkungen der zwischenzeitlichen Schul- und Kindergartenschließungen sind spürbar. So mussten zum Beispiel viele Fördereinheiten in der Frühförderung ausfallen. Hier wurde oftmals per Post oder Telefon der Kontakt zu den Eltern und Kindern gehalten und nach den ersten Lockerungen wieder Fördereinheiten im eigenem Haus oder am Standort angeboten. Im Bereich der Erziehungsberatung haben sich durch Homeschooling und der Kontaktverbote ganz neue Problemlagen ergeben. Caritas AufWind hat darauf reagiert und den Messengerdienst Wire eingeführt. Somit sind die Berater immer sehr schnell sowie datenschutzsicher zu erreichen und es können auch Beratungen per Videochat durchgeführt werden.

Für eine bessere Beratungsqualität

Im Laufe der Zeit wurden einige bauliche Veränderungsmaßnahmen am Standort durchgeführt, um eine bessere Beratungsqualität für die Kunden zu erlangen. Der Bereich der Verwaltung und Empfang wurden aus dem Erdgeschoss in die obere Etage hin zu den beratenden Diensten verlegt. So haben die Kunden einen direkten Ansprechpartner, können in Empfang genommen und an den entsprechenden Berater weitergeleitet werden. Auch ein separater Wartebereich für die Kunden wurde geschaffen. Der Bereich der Frühförderung und ein großer Besprechungsraum befinden sich jetzt auf der unteren Etage und können vielfältig genutzt werden.

Der weitere Ausbau der verschiedensten Dienste und die Erweiterung des Angebotsspektrums in der Gemeinde Finnentrop stehen in der Zukunft an. Hier ist sicherlich die Schaffung von Kindergartenplätzen durch den Bau eines neuen Kindergartens in Finnentrop ein großes Projekt. Für die Menschen in der gesamten Gemeinde Finnentrop war und ist Caritas AufWind aufgrund der zentralen Lage, der vielfältigen Angebote, Dienste und der interdisziplinären Arbeit ein wichtiger Anlaufpunkt für Beratung und Hilfe in verschiedensten Lebenslagen.