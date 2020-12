Kreis Olpe/Sondern. In zwei neuen Campingplatz-Rankings liegen die Anlagen am Sonderner Kopf und am Gut Kalberschnacke vorn. Qualität und Vielfalt überzeugen.

Campingplatzbesitzer wie Dietmar Harsveldt und sein Sohn, Juniorchef Lars-Hendrik Harsveldt, haben in diesen Tagen doppelten Grund, zu strahlen. Zum einen brummt der Platz am Biggesee in Corona-Zeiten überraschend gut, zum zweiten dürfen sich die Harsveldts über eine nicht alltägliche Auszeichnung für ihre Anlage „Vier Jahreszeiten/Camping Biggesee“ auf dem Sonderner Kopf freuen: „Wir dürfen uns jetzt ,Fünf Sterne Superior’-Platz nennen, davon gibt es in Nordrhein Westfalen insgesamt nur drei, und zwei davon gehören uns“, freute sich Dietmar Harsveldt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Fünf Sterne plus den Zusatz Superior sei die höchste Auszeichnung, die der Bundesverband der Campingwirtschaft und der Deutsche Tourismusverband vergebe. „Zwei unserer neun Campingplätze haben dieses Prädikat, neben unserem Eifel-Camp am Freilinger See auch die Vier-Jahreszeiten in Sondern.“ Der dritte Superiorplatz in NRW ist der Campingpark Sonnensee in Versmold.

Angebote von Tauchschule bis Paintball-Anlage

Wir treffen Junior Lars-Hendrik Harsveldt an der Camping-Rezeption am Sonderner Kopf bei einer handwerklichen Aufgabe, die er gerne ausführt: Mit einem Akkuschrauber bewaffnet, heftet er die Kunststoff-Tafel, die die Auszeichnung dokumentiert, neben den Rezeptionseingang, damit jeder Gast sofort sieht, welcher Qualitäts-Standard ihn erwartet.

„Da hängt es jetzt“: Lars Hendrik Harsveldt schraubt das Schild mit der Auszeichnung an die Campingplatz-Rezeption. Foto: Josef Schmidt / WP

„Neben der Qualität hat sicherlich die Vielfalt unserer Angebote überzeugt“, sagt er. Strandbad, Tauchschule, Kids-Club, aber auch die von ihm selbst geführte Paintball-Anlage konnten nicht nur bei der Jury punkten, sondern auch bei den Gästen: „Unsere Zahlen sind sehr gut. Wir haben trotz fast fünfmonatiger Corona-Schließung, die Dauercamper ausgenommen, bessere Zahlen als 2019. Die Leute waren wie verrückt auf Freizeitangebote. Meine Paintball-Anlage hatte 2020 das fünfte Jahr, und das war das bisher beste, bei 50 Prozent mehr Umsatz als 2019.“

Auf den Erfolgen will sich das Team Harsveldt aber nicht ausruhen: „Die nächsten Investitionen stehen an, wir sanieren die Sanitäranlage, richten weitere 25 Komfortcampingplätze ein, mit Wasser- und Abwasser-System und bekommen 25 neue Naturwagen.“ Gemeint sind komfortabel ausgestattete Bauwagen, die an Peter Lustig aus der TV-Kultserie Löwenzahn erinnern. „Unsere kleinen, rund 12 Quadratmeter großen, halbrunden Naturlodges sind fast immer ausgebucht, deshalb ergänzen wir unser Programm mit den etwas größeren Naturwagen, die fast 20 Quadratmeter Fläche bieten.“

Dass die rund 130 Dauercampingplätze von insgesamt rund 350 Plätzen ausnahmslos ausgebucht sind, überrascht nicht, „dazu gibt es noch eine sehr lange Warteliste“, versichert Junior Harsveldt. Dennoch blieben die Preise konstant.

Auszeichnung dieses Jahr erstmals vergeben

Der Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland weist in einer Pressemitteilung daraufhin, dass der Qualitätszusatz „Superior“ in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben worden sei: „2020 erhielten in NRW 14 der klassifizierten Betriebe den Superior-Zusatz“, drei Betriebe mit 3 Sternen, acht mit vier Sternen und drei Anlagen, die über fünf Sterne verfügten.

37 Campingplätze in NRW wurden nach der Sterne-Klassifizierung bewertet: drei mit 5 Sternen Superior, vier mit 5 Sternen.

Acht Plätze erhielten die Auszeichnung 4 Sterne Superior , darunter auch die Campinganlage Gut Kalberschnacke (Drolshagen) , die nach einer Auswertung des ADAC der beliebteste Campingplatz NRWs ist. Es sei auf dem ADAC-Camping-Portal Pincamp besonders gefragt gewesen. Nach Angaben der Automobilclubs flossen sowohl die Abrufzahlen der jeweiligen Campingplatz-Beschreibungen auf dem Portal als auch die Nutzerbewertungen in das Ranking ein.

4 Sterne gab es für zehn Anlagen, darunter für das „Familiencamping Biggesee“ in der Waldenburger Bucht (Attendorn) .

3 Sterne Superior schafften drei Anlagen, 3 Sterne gab es für acht Anlagen, darunter der Campingplatz Hof Biggen in Attendorn .

Die Klassifizierungen finden alle drei Jahre statt.