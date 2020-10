Bundestagswahl: SPD Attendorn nominiert Nezahat Baradari

Kreis Olpe/Attendorn. Nezahat Baradari soll nächstes Jahr wieder für den Bundestag kandidieren. Der SPD-Stadtverband Attendorn nominierte die amtierende Abgeordnete.

Während die CDU einen neuen Bundestagskandidaten sucht, soll bei der SPD alles beim Alten bleiben – zumindest nach dem Willen des Stadtverbands Attendorn: Einstimmig hat sich die SPD in der Hansestadt im Rahmen einer gemeinsamen Versammlung der Ortsvereine Attendorn und Repetal für die amtierende Bundestagsabgeordnete Nezahat Baradari als Kandidatin für die Wahl 2021 ausgesprochen.

„Es ist an der Zeit, weiter jemanden in den Deutschen Bundestag zu schicken, der fest in seiner Heimatstadt und im Kreis Olpe verankert ist und die Probleme der hier lebenden Menschen kennt“, zeigt sich Stadtverbandsvorsitzender Wolfgang Langenohl überzeugt.

Am 12. November wird sich die Kinder- und Jugendärztin in einer Delegiertenkonferenz des SPD-Kreisverbandes als Bewerberin zur Kandidatur für den Bundestag vorstellen. Die Delegiertenkonferenz wird sich auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin aus dem Kreis Olpe festlegen, bevor unter Einbeziehung der SPD-Mitglieder aus dem südlichen Märkischen Kreis eine endgültige Entscheidung fällt. Denn der Wahlkreis umfasst neben dem Kreis Olpe auch die Region rund um Lüdenscheid.

Ausgewiesene Sozialpolitikerin

„Nezahat Baradari hat die SPD im Kreis Olpe hervorragend repräsentiert und auch bei überregionalen SPD-Veranstaltungen auf Landes- und Bundesebene gezeigt, wie verankert sie in der Attendorner Stadtgesellschaft ist. Seit Ihrem Einzug in den deutschen Bundestag ist sie konsequent am Ball geblieben und engagiert sich als ausgewiesene Sozialpolitikerin insbesondere für die Belange derer, die es in der Gesellschaft nicht so leicht haben“, ist Fraktionsvorsitzender Ulrich Bock überzeugt.

In einem weiteren Wortbeitrag ergänzt der Repetaler SPD-Ortsvereinsvorsitzende Peter Mußler: „Als sozialpolitische Kommunalpolitikerin der SPD-Kreistagsfraktion und weiterer zahlreicher Gremien stellt sie das soziale Profil der SPD in den Mittelpunkt. Im Kreis Olpe ist sie fest verwurzelt. Wenn einer es schaffen kann, den Wahlkreis zumindest in Olpe zu gewinnen, dann sie.“