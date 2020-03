Bürgermeisteramt Olpe: Matthias Koch tritt für die Grünen an

Olpe/Hilchenbach. Der 57-jährige Kaufmann Matthias Koch will für die Grünen als Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl antreten.

Matthias Koch, 57-jähriger Einzelhandelskaufmann aus Olpe, will für die Olper Grünen ins Rennen um das Bürgermeisteramt in der Kreisstadt gehen. Das erklärte Koch anlässlich des Grünen-Stammtisches, den der Ortsverein im Bürgerwindpark Hilchenbach veranstaltete.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Einladung waren rund 40 Interessierte gefolgt, um sich vom Geschäftsführer der Rothaar-Wind GmbH, Günter Pulte (Rahrbach), über den Bürgerwindpark Hilchenbach informieren zu lassen. Neben den Infos zur Windenergie stand die Erklärung von Koch im Blickpunkt des Stammtisches, seine Kandidatur zu erklären, die von den Mitgliedern der Olper Grünen in einer gesonderten Mitgliederversammlung noch bestätigt werden muss.

12-minütige Rede

Im Rahmen einer etwa 12-minütigen Rede skizzierte Koch seine politischen Zielsetzungen, die er mit einem „starken Team“ umsetzen wolle.

Gegen Autokolonnen in der City

Wesentliche Themen: Klimaschutz und Verkehrsbelastung in der Stadt Olpe. Koch: „Wie das NRW-Ministerium für Stadtentwicklung und Verkehr veröffentlichte, hat Olpe unter den Kreisen in NRW die dritthöchste Kfz-Dichte - bezogen auf die Anzahl zugelassener Kraftfahrzeuge. Von morgens bis abends schieben sich die Autokolonnen durch unsere Stadt und verbreiten Lärm, Abgase und Stress. Die Antwort von Politik und Verwaltung sind weitere Straßen und weitere Parkflächen. Dieses Hofieren des Autoverkehrs führt zu weiteren Kfz-Zulassungen. Ich möchte dieses scheinbar zwangsweise Hochschaukeln des Autoverkehrs durchbrechen und Olpe weg von der autogerechten Stadt zu einer menschenbezogenen Stadt führen. Hierzu muss der Radverkehr von einer touristisch orientierten Sichtweise hin zu einer bewohneroptimierten Nutzbarkeit entwickelt werden.“ Zusammen mit Einzelhandel und Gastronomie müssten Konzepte erarbeitet werden, hin zu besserer Luft bei weniger Lärm und mehr Lebensqualität.

Klimaschutzbeauftragte einstellen

Koch: „Unser Antrag, eine Klimaschutzbeauftragte einzustellen, welche übrigens zu 100 Prozent vom Land bezahlt würde, wurde mit den Stimmen von CDU, UCW und FDP abgelehnt.“ Es gehe darum, zusammen mit Bürgern, Handel, Industrie und Landwirtschaft das Ziel der klimaneutralen Kommune zu erreichen. Die Stadtverwaltung habe Vorbildfunktion und solle unter anderem den Ausbau von Solarstromanlagen auf ihren Gebäuden vorantreiben, anstatt hier eine Verhinderungsstrategie zu fahren. Der Schwerpunkt müsse auf der Erzeugung von Solar- und Windstrom sowie der Nutzung von Erdwärme liegen. Koch: „Ein weiterer Faktor kann die in unserer waldreichen Gegend verfügbare erneuerbare Energie aus Holz sein.“

Zuwanderung große Chance

Weitere Themen sind der soziale Wohnungsbau, der Ausbau des ÖPNV, das Engagement gegen rechtsradikale Politiker und Parteien und für eine bunte, vielfältige und weltoffene Gesellschaft. Koch: „Wir stehen zum Recht auf Asyl und sehen die Zuwanderung von Menschen als große Chance für unsere Stadtgesellschaft. Damit die Integration von Migranten gelingt, kommt es entscheidend darauf an, dass in Olpe die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir setzen auf Unterbringung im Herzen von Olpe und nicht am Rande der Gesellschaft, um Geflüchtete in einem guten nachbarschaftlichen Umfeld zu integrieren.“

Für Erhalt des Bahnhofes

Zum politischen Dauerthema „Erhalt des Olper Bahnhofes“ sagte Koch: „Ich stehe für den Einsatz zum Erhalt und einer eventuellen Integration des historischen Bahnhofsgebäudes. Schon zu viel erhaltenswerte Bausubstanz wurde in den letzten Jahren für unpersönliche, architektonisch nichtssagende Bauten geopfert. Wir müssen aufpassen, dass nicht noch mehr gleich hohe, geschlossene Fassaden aus dem gleichen Baualter unser Straßenbild bestimmen.“