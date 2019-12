Kirchhundem. Das Unternehmen BürgerBus in Kirchhundem ist in zehn Jahren viel mehr geworden als ein zusätzliches ÖPNV-Angebot.

Bürgerbus Kirchhundem tourt seit zehn Jahren durch Gemeinde

Es gibt Buslinien, die in zehn Jahren nicht einmal zu spät gekommen sind, wo der Fahrer wie selbstverständlich beim Ein- und Aussteigen und -laden hilft und die Haltestelle gern auch mal ein paar Meter weiter nach vorn oder hinten verlegt, damit Fahrgäste, die schlecht zu Fuß sind, vor der eigenen Haustür einsteigen können. Nein, dies ist kein Witz, sondern Realität. Die Rede ist vom Bürgerbus in der Gemeinde Kirchhundem. Seit zehn Jahren ist er auf den Straßen der Gemeinde unterwegs und die - leider viel zu wenigen - Fahrgäste schätzen den unvergleichbaren Topservice bei jeder Fahrt aufs Neue.

Eingeschworenes Gemeinschaft

Das Unternehmen BürgerBus ist in zehn Jahren viel mehr geworden als ein zusätzliches ÖPNV-Angebot. Die Gilde der Fahrer bildet zusammen mit dem Vereinsvorstand und den Stammfahrgästen eine eingeschworene Gemeinschaft. Vor allem die acht Fahrer, die sich hinter dem Lenkrad des zum Bus umgebauten Mercedes-Sprinter abwechseln, sind so etwas wie „die Säulen des Vereins“, so Margret Hennecke, Vorsitzende des BürgerBus-Vereins Kirchhundem e.V.

Die Haltestelle in Altenhundem. Foto: Volker Eberts / WP

Ein Busfahrer der ersten Stunde ist Klaus Bleul aus Hofolpe. Der Rentner war vor 10 Jahren auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. „Wir sind ein gutes Team, das sind alles nette und patente Leute“, sagt Klaus Bleul über seine Kollegen.

Noch frisch dabei, seit August, ist Gerd Ewers aus Welschen Ennest, früherer Schulleiter der Lessing-Realschule in Grevenbrück. „Ich hatte immer vor, mich im Ruhestand ehrenamtlich zu engagieren“, sagt er. Wie alle Fahrer musste er zunächst die Prüfung zum Erhalt des Personenbeförderungsscheins ablegen und einen Gesundheitscheck mit Reaktionstest machen.

Angepasster Fahrplan

Der Fahrplan des Bürgerbusses hat sich im Laufe des Jahres geändert, wurde an Nachfrage und Bedürfnisse angepasst. Einige Orte, zum Beispiel im Kirchspiel Oberhundem, werden mangels Nachfrage heute nicht mehr bedient. Klaus Bleuel findet das schade: „Früher war der Bus manchmal rappelvoll, da hat das Fahren noch mehr Spaß gemacht.“ Dass nicht mehr Bürgerinnen und Bürger den Bus nutzen, ist eigentlich ein Phänomen. Vermutlich sind es Unwissenheit oder Vorurteile. Jedenfalls können alle Bürger, vom Kindes- bis zum Seniorenalter, den Bus nutzen, Schwerbehinderte fahren sogar komplett kostenlos, der Fahrplan kann an den Bedarf angepasst werden.

Kreis Olpe In zehn Jahren nur einen Ausfall Der Bürgerbus verkehrt montags, mittwochs und freitags zwischen 9.14 und 12.27 Uhr zwischen Altenhundem (Krankenhaus) und Benolpe. Seit 2009 ist nur einmal eine Fahrt wegen einer defekten Tür ausgefallen, nie gab es Unfall. Alles Wissenswerte zum BürgerBus-Verein (Fahrplan, Kontaktadressen etc.) gibt es auf einer gut gestalteten Homepage im Internet: www.buergerbus-kirchhundem.de

Am Service und auch an den Fahrpreisen kann es nicht liegen. An drei Tagen in der Woche pendelt der Bus zwischen Benolpe und Altenhundem. In der Gemeinde Kirchhundem kostet das Tagesticket 1,80 Euro, wer über die „Tarifgrenze“ nach Altenhundem will, muss einen Euro mehr bezahlen.



Kleine Aufmerksamkeiten

Für die Fahrgäste ist der Bürgerbus zu einem unverzichtbaren Verkehrsmittel geworden, um zum nächsten Supermarkt, ins Bürgerbüro, zur Apotheke, zum Arzt oder ins St.-Josefs-Hospital zu gelangen, „und deshalb aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken“, so Margret Hennecke. Und außerdem: „Wer Bürgerbus fährt, ist nicht einsam“, so die Vorsitzende. Denn ein Schwätzchen mit dem Fahrer ist kostenlos im Fahrpreis enthalten. Die Fahrgäste danken ihren Chauffeuren gerade zum Jahreswechsel manchmal mit kleinen Aufmerksamkeiten wie Süßigkeiten – eine nette Geste. „Die Dankbarkeit unserer Fahrgäste ist der Motor, der Fahrer und Vorstand antreibt“, so Margret Hennecke.