Bis zum 12. Dezember

Der Räumungsverkauf in dem Damenmodegeschäft „Mode am Markt“ in Olpe läuft seit zwei Wochen und endet voraussichtlich am 12. Dezember.

Aktuell ist die Mode um 33 Prozent reduziert.

Derzeit gibt es noch keine Informationen darüber, ob es einen Nachfolger geben könnte oder ob ein neues Geschäft dort entsteht. Vermieter des Gebäudes ist die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO).